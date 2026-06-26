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蘋果Mac晶片策略大轉彎 傳高階款跳過M6、直攻AI版M7

編譯劉忠勇／綜合外電
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彭博報導，蘋果已在新款入門MacBook Pro上測試M6晶片。（中央社）
彭博報導，蘋果已在新款入門MacBook Pro上測試M6晶片。（中央社）

蘋果（Apple）準備在下一代先進處理器中直接躍進到以AI為核心的新一代晶片。這將是有史以來蘋果Mac晶片策略最大幅度的調整。

蘋果目前用的是M5系列。彭博引述知情人士報導，最快今年會先推出一般版M6，用於入門款Mac。但這次不會照往例推出同系列的高階款，而是到2027年推出新一代M7系列時，直接推出運算和繪圖能力更先進的Pro和Max晶片。

蘋果罕見採取這個策略，目的在加速推出原本計畫稍後才發布的技術，以因應裝置端AI功能，以及對圖像效能要求愈來愈高的軟體需求。

蘋果的Pro和Max晶片主要供高階Mac mini、Mac Studio和MacBook Pro使用，基礎版晶片則通常用於入門款MacBook Pro、入門款Mac mini和iMac桌機，部分iPad Pro和iPad Air機型也採用這些低階晶片。

這將是蘋果首度在新一代晶片只出基礎版。過去從M1到M5，每一代都曾推出Pro和Max版本；M1、M2和M3還另有更高階的Ultra版本。

彭博報導，蘋果已在新款入門MacBook Pro上測試M6晶片。M6將加入多項改良，目標是在同級產品中成為效能最強的晶片。M6將提高記憶體頻寬，加快AI、影片剪輯、模型訓練和高解析度圖形繪製等工作。

M6的記憶體頻寬預計可達每秒約200GB，高於M5的每秒約153GB。記憶體頻寬已成為衡量電腦AI運算能力的重要規格，因為AI工作需要快速傳輸大量資料。

M6也將採用更新的記憶體架構，並升級專門處理AI運算的神經網路引擎。晶片內所有核心的效能也會提升，影片編碼和解碼能力也將加強。

M6另一項改變，是重新設計圖形處理器（GPU）。蘋果已測試最多配備12個繪圖核心的版本，高於M5最多10個。新款GPU可望更妥善處理AI、繪圖和其他工作同時進行時的運算需求。

蘋果推出基礎版M6後不久，就會開始陸續推出M7系列。

蘋果計畫最快明年上半年推出基礎版M7，也規畫更高階的M7 Pro、M7 Max和M7 Ultra晶片。M7 Pro和M7 Max最快預計於2027年底推出，M7 Ultra則預定於2028年問世。Ultra晶片的效能通常是Max處理器的兩倍，主要搭載於最高階Mac Studio桌機。

M7系列主要著眼於大幅提升裝置端AI處理能力。基礎版M7的記憶體頻寬預計可達每秒約240GB。

精華 FAQ

  • 蘋果罕見跳過M6高階版，未照慣例同步推出Pro與Max，而是先發基礎版M6，之後直接以M7系列補上高階晶片，顯示產品節奏明顯加速。

  • M6將提升記憶體頻寬、更新記憶體架構，並升級神經網路引擎與GPU，讓AI運算、影片剪輯、模型訓練及高解析度圖形處理更順暢。

  • 蘋果最快明年上半年先推基礎版M7，M7 Pro與M7 Max預計2027年底上市，M7 Ultra則在2028年登場，主要用於高階Mac mini、Mac Studio與MacBook Pro。

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