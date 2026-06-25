Meta加速AI取代人工審查 年省數十億美元抵銷龐大AI支出

Meta今年已把約50%的人工審查案件交由大型語言模型處理。（路透 ）

Meta 正加速以生成式人工智慧 （AI）取代人工審查，全面推動撙節開支，藉此抵銷執行長祖克柏在AI領域的龐大支出。

英國金融時報引述知情人士報導，Meta 加快計畫，準備改用大型語言模型來審查旗下平台的內容和廣告，每年可望因此省下數十億美元。

多位知情人士透露，Meta今年已把約50%的人工審查案件交由大型語言模型處理，目標是在今年底前進一步降低人工審查比重，部分內容類型的自動化比率甚至可能超過90%。

Meta長期仰賴自動化系統和人工審查來協同判斷貼文或廣告是否違反規定，其中也外包處理。用戶提出的申訴通常由人工審查人員處理。

Meta強調，改採AI審查，是為了更有效運用快速進步的技術，而不是為了節省成本。Meta說，3月以來的初步測試顯示，在處理違規內容時，大型語言模型平均比人工少犯13%的錯誤，找出的實際違規內容也多10%。

Meta強調：「這項作業的目的，是提升違規內容處理成效。只有在確定這些更先進的AI系統能持續優於目前處理違規內容的方式，我們才會部署。」

多位知情人士透露，Meta也開始利用AI把程式設計等內部流程自動化，以降低營運成本。這家集團先前已歷經多輪裁員和組織重整，員工士氣因此受到嚴重打擊。