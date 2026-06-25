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Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

記者張鈺琪／即時報導
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美國AI公司Anthropic指控阿里巴巴非法提取Claude模型能力，並稱這是...
美國AI公司Anthropic指控阿里巴巴非法提取Claude模型能力，並稱這是該公司已知遭遇規模最大的同類型攻擊。（路透）

美國人工智慧（AI）公司Anthropic指控，中國科技與電商巨頭阿里巴巴非法提取其Claude AI模型能力，並稱這是該公司已知遭遇的同類型攻擊中規模最大的一次。Anthropic稱，相關行動在今年4月22日至6月5日期間，透過近2.5萬個虛假帳戶與Claude進行超過2880萬次互動，藉此加速取得其先進模型能力。

據路透25日報導，Anthropic在一封信件中，將阿里巴巴的行動描述為「蒸餾」（distillation），也就是利用能力較強模型的輸出結果，訓練能力較弱的模型。

Anthropic表示，這波行動由與阿里巴巴及其AI實驗室「通義千問」（Alibaba Qwen）相關的操作人員執行。Anthropic稱，「蒸餾」有助於加速中國取得其先進Mythos Preview模型能力。阿里巴巴未立即回應路透置評請求。

報導指，這封信日期為6月10日，寄給美國聯邦參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott），以及該委員會首席民主黨議員華倫（Elizabeth Warren），時間點在參議院銀行委員會原定舉行AI聽證會之前。

今年4月，白宮曾指控中國以產業規模竊取美國AI實驗室的智慧財產權。Anthropic在信中稱，支持美國政府打擊相關攻擊的努力，包括透過威脅情報共享及其他合作方式，與民間AI企業合作應對。

Anthropic今年2月也曾發文指，已發現中國AI新創公司DeepSeek，以及另外2家中國AI實驗室，試圖從Claude AI平台非法提取模型能力。Anthropic稱，DeepSeek相關行動涉及逾15萬次互動，月之暗面（Moonshot AI）規模超過340萬次，MiniMax則超過1,300萬次。

Anthropic當時表示，相關行動的「強度與複雜程度」持續升高，要應對這項威脅，需要產業界、政策制定者及全球AI社群迅速協調行動。

報導指，阿里巴巴本月被美國國防部列入「中國軍事企業」清單，阿里巴巴正對此提出異議。不過，美國商務部暫緩將DeepSeek列入貿易黑名單，儘管DeepSeek已被美國跨部會政府委員會認定構成國安風險，原因是美國商務部試圖避免升高與北京之間的緊張關係。

同時，Anthropic寄出這封信2天後，美國商務部於6月12日對Anthropic最新Mythos及Fable AI模型祭出限制措施。美方官員擔心，這些模型可能被中國及其它受關切國家的軍事情報使用者部署；相關限制導致Anthropic在全球範圍內停用這些模型的存取權限。

彭博4月曾報導，OpenAI、Anthropic與Google已開始合作，試圖打擊中國競爭對手從美國先進AI模型中提取輸出結果，以在全球AI競賽中取得優勢。3家公司透過「前沿模型論壇」（Frontier Model Forum）共享資訊，該論壇由OpenAI、Anthropic、Google及微軟於2023年共同成立，目標包括偵測違反服務條款的「對抗性蒸餾」行為。

精華 FAQ

  • Anthropic稱阿里巴巴及其相關人員，利用大量虛假帳戶與Claude進行互動，藉由蒸餾方式提取模型能力，並加速訓練自身較弱模型。

  • Anthropic表示，相關行動發生在4月22日至6月5日，動用近2.5萬個虛假帳戶，與Claude累積超過2880萬次互動，規模前所未見。

  • 此事凸顯美中在先進AI模型上的競爭與防護升溫，美國企業與政府更強調共享威脅情報、打擊對抗性蒸餾，防止技術被外部加速複製。

人工智慧 阿里巴巴

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