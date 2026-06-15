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Threads誤判未滿13歲爆停權災情 Meta：技術錯誤

中央社台北15日電
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Meta旗下社群平台Threads15日傳出無預警停權災情，部分成年使用者紛紛收...
Meta旗下社群平台Threads15日傳出無預警停權災情，部分成年使用者紛紛收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號，包含創作者、媒體與政治人物都受影響。(路透)

Meta旗下社群平台Threads今天傳出無預警停權災情，部分成年使用者紛紛收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號，包含創作者、媒體與政治人物都受影響。Meta今天發布聲明表示，因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者，正積極處理並儘速修復。

根據Meta現行政策，所有使用者必須年滿13歲才可使用旗下平台；Meta內部設有「青少年帳號」的內建保護機制，會自動限制誰可以聯繫青少年，以及青少年能瀏覽的內容。

此外，Meta也正在開發新技術，未來即使帳號登記的是成年人生日，系統也能主動偵測是否屬於青少年帳號，以便納入適齡保護措施。

針對社群平台的環境管理，Meta主要結合人員檢視與科技，來偵測並移除違反規定的帳號，並設有申訴管道，若確認帳號遭遇錯誤移除，將會予以恢復。

使用者若發現帳號遭到停用，在嘗試登入時會看到相關說明的通知，可直接在App中點選「要求審查」或「申訴」提交審查請求。在檢視過程中，使用者可能必須提供政府核發的身分證件以驗證身分；若經檢視判定為錯誤移除，Meta就會恢復該帳號。

精華 FAQ

  • Meta表示，這次事件是因為一項技術錯誤，導致少數成年帳號被系統誤判為未滿13歲，進而觸發停權與鎖帳號處置。

  • 受影響的不只一般成年用戶，還包括創作者、媒體與政治人物等帳號。Meta指出範圍屬少數，但確實造成部分人無預警遭鎖。

  • 使用者登入時可看到說明通知，直接在App內點選「要求審查」或「申訴」提出請求；必要時還需提供政府核發證件，若確認誤判就會恢復帳號。

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