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蘋果Siri AI讓你出一張嘴 日常大小事全自動完成

記者黃筱晴／即時報導
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Siri app透過iCloud私密同步使用者在各項裝置上的對話紀錄，方便隨時查...
Siri app透過iCloud私密同步使用者在各項裝置上的對話紀錄，方便隨時查詢、延續對話。（記者黃筱晴／攝影）

過去單純扮演語音助理角色Siri，今年迎來脫胎換骨的變化，全新亮相的Siri AI不再只是聽從關鍵字指令進行回應，而是具備了強大的「個人情境理解」能力。當使用者對著手機說出最近妹妹推薦的Podcast時，Siri AI能直接從手機中各種對話訊息找出正確的節目名稱，甚至在使用者接續說出「播放」之後，立刻在背景流暢執行，完全不需手動點開任何App。這種無縫銜接的對話邏輯，讓科技操作回歸到最自然的人類溝通本能。

除了聽懂話中玄機，Siri AI更像是長出了一雙看得懂世界的眼睛。強大的螢幕感知能力，打破了過去各個應用程式之間的隱形高牆。當使用者在手機畫面上閱讀一封關於露營計畫的電子郵件時，只需隨口吩咐一聲，Siri AI就能瞬間讀懂螢幕上的文字，自動把信件裡提及的防蚊液、帳篷等露營必備物品放進備忘錄的打包清單中。更神奇的是，它還能同時建立一個定位提醒，在使用者晚上回到家時發出打包通知。這種一氣呵成、跨越不同App的多重步驟處理能力，省去了繁瑣的複製貼上與切換畫面，讓出一張嘴真的變成一種超能力。

如果說螢幕感知能力讓Siri AI看懂數位世界，那麼視覺智慧則讓它真正看懂現實世界。Apple將這項能力直接整合進相機體驗中，使用者只要切換至Siri模式，便能透過鏡頭向Siri提問。無論是書籍、商品、地標、植物，甚至是一道剛端上桌的料理，Siri都能快速辨識內容，並進一步提供相關資訊或建議。

例如當使用者將鏡頭對準兩本書籍時，Siri不僅能辨識書名與作者，還能根據使用者偏好的閱讀類型，給出具體的閱讀推薦；若鏡頭對準餐點，也能進一步估算營養資訊與熱量。這種結合視覺辨識、語言理解與推理能力的互動方式，讓相機不再只是拍照工具，而成為探索世界的新入口。

這項能力也同步延伸至Mac、iPad與Apple Vision Pro。在Mac上，使用者只要選取螢幕上的文字、圖片或文件內容，透過快捷操作即可向Siri提問。一份冗長的會議紀錄，能在幾秒鐘內整理成重點摘要；一份複雜的企劃文件，也能快速轉換成條理清晰的草稿，大幅提升工作效率。

面對豐富且無所不在的Siri AI功能，Apple更打造了全新獨立的Siri App，貼心地支援跨裝置回顧功能。使用者不論是從哪個裝置開啟對話，都可從其他相同帳號的裝置延續先前的討論或未完成的任務，透過iCloud端對端加密技術安全地在個人裝置間同步呈現。

值得一提的是，當Siri AI執行涉及行事曆變更、郵件寄送等重要操作時，系統仍會基於安全考量跳出確認提示；若使用者若在執行過程中改變心意，也只需優雅地輕輕往上一滑，就能立刻中止正在進行中的動作。

雖然醞釀時間比較長，但Siri對個人情境的理解能力，以及跨App整合所帶來的便利性，的確能為使用者帶來全新的數位生活型態。過去我們學習如何操作科技，如今科技開始學習理解人類。當Siri AI能看見、聽懂並記住使用者的需求後，未來的數位生活或許不再是點選與輸入，，而是想到什麼就直接說出口。此時，使用者的想像力，便成了真正的超能力。

Siri AI可感知螢幕內容，在察覺到時間表時，自動提出是否加入行事曆的選擇。（...
Siri AI可感知螢幕內容，在察覺到時間表時，自動提出是否加入行事曆的選擇。（記者黃筱晴／攝影）

使用者可以從系統中任何地方使用新版Siri。（記者黃筱晴／攝影）
使用者可以從系統中任何地方使用新版Siri。（記者黃筱晴／攝影）

遇到複雜、未整理的資料，Siri AI可感知螢幕內容幫你整理，並且跨App幫你設...
遇到複雜、未整理的資料，Siri AI可感知螢幕內容幫你整理，並且跨App幫你設定成待辦事項清單。（記者黃筱晴／攝影）

Siri AI已整合到iPad和Mac的Spotlight中，使用者幾乎可以搜尋...
Siri AI已整合到iPad和Mac的Spotlight中，使用者幾乎可以搜尋任何主題的答案。（記者黃筱晴／攝影）

「視覺智慧」功能也適用於iPad和Mac，使用者可以在螢幕上進行視覺搜索、提問和...
「視覺智慧」功能也適用於iPad和Mac，使用者可以在螢幕上進行視覺搜索、提問和操作。（記者黃筱晴／攝影）

相機Siri模式下只要輕點快門，Siri即可針對眼前所見內容獲取資訊並給予有用的...
相機Siri模式下只要輕點快門，Siri即可針對眼前所見內容獲取資訊並給予有用的回應。（記者黃筱晴／攝影）

精華 FAQ

  • 它不再只靠關鍵字回應，而是能理解使用者對話中的前後文與個人情境，進而主動找出資訊、接續執行任務，讓互動更接近自然溝通。

  • Siri AI可直接讀取螢幕上的文字內容，像是從郵件抓出露營用品並加入備忘錄，還能同步建立定位提醒，省去複製貼上與切換App的麻煩。

  • 在相機中可透過視覺智慧辨識書籍、商品、地標、植物與料理，並提供建議；在Mac、iPad與Vision Pro上也能摘要文件、提煉重點並跨裝置延續對話。

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