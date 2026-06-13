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新Apple Intelligence先體驗 修圖神技、智慧Safari與捷徑功能超有感

記者黃筱晴／即時報導
透過「通知我」功能，使用者可要求Safari持續追蹤網頁內容，並在偵測到變化時發...
透過「通知我」功能，使用者可要求Safari持續追蹤網頁內容，並在偵測到變化時發出通知。（記者黃筱晴／攝影）

新一代Apple Intelligence登場，這次Apple將人工智慧深度融入iPhone、iPad與Mac等全平台裝置的日常操作中，帶來許多讓人驚豔的新功能，其中以照片編輯、Safari智慧瀏覽工具，以及全新的「描述捷徑」最讓人好奇，許多過去需要繁瑣步驟或專業修圖軟體才能完成的事，現在動動手指就能輕鬆搞定。記者這次搶先體驗了以上幾個新功能，以下幾個實用妙招快學起來！

在照片應用方面，iOS 27的全新修圖神技絕對讓使用者有感進化。點開照片編輯功能，會出現全新的「工具」，提供「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。其中「空間重構」功能超神奇，可以重新調整構圖視角，只要在畫面上觸碰拖曳，就能即時預覽視角的立體變化，彷彿回到拍攝當下重新調整拍攝角度，還能自動補足新視角所需的畫面內容，讓前後場景完美融合。實際測試選擇以人物為主體的照片效果最好。

而「清除」工具這次也大幅升級，在iOS 27裡甚至連部分遮蔽臉部的照片也能完美還原，如果要清除畫面中較大的物件，還可以選擇「高品質」，幫你以極為自然的方式填補移除後的區域，甚至連被遮擋的細節紋理與光線景深都能完美重現。若需要改變照片比例，只要使用「延伸」工具拉開畫面，AI就會自動根據周圍的窗框、外套花紋等複雜結構補齊畫面，再也不必擔心因為校正地平線而裁切掉重要畫面。

除了修圖變簡單，每天必用的Safari瀏覽器也變得極度聰明。許多人上網時習慣開啟密密麻麻的分頁，常找不回原本的網頁，現在Safari新增了智慧分類功能，只要輕點一下，系統就會自動依據主題將食譜、購物或旅遊等分頁歸類整理，後續開啟的新分頁也會主動加入對應類別。

令人期待的還有「通知我」功能，只要口語描述想留意的網頁變化，像是特定冰淇淋店出了新口味、商品補貨或機票降價，Safari就會主動發出通知，即使關閉網頁或合上筆電，只要網路沒斷線，都能在打開筆電的第一時間提醒你新的變化。此外，如果想要獨一無二的網頁功能，甚至能透過「描述延伸」工具，直接要求系統幫忙寫外掛程式，在工具列上秒產出專屬的自訂擴充功能。

對於渴望自動化生活卻因為設定太複雜而退卻的人，「描述捷徑」新功能簡直救星。之後想要建立捷徑完全不需要研究繁複的邏輯步驟，只要用自然語言說出想要的結果，系統就能自動理解並組合好所有動作。例如，只要輸入一句「幫我整理今天的行程並提醒未完成事項」，Apple Intelligence就會自動串聯行事曆與提醒事項等資訊，最後自動生成一段貼心提醒的日常摘要。在點對點的溝通過程中，若指令不夠明確，系統還會像真人般主動回問要查詢工作還是私人行事曆，並支援後續隨時微調，直到打造出最完美的自動化流程，讓生產力瞬間飆升。

在享受這些神奇功能的同時，安全隱私依然是最堅固的底線。Apple堅持真正實用的AI必須奠基於個人隱私保護，因此這些新功能不論是在裝置端處理，或是將複雜任務交由創新的「私密雲端運算」技術在雲端運作，使用者的個人資料都不會被儲存或外洩。

這波AI大升級預計將在今年秋季隨著全新作業系統正式與所有使用者見面，徹底改變大家的數位生活習慣。

如果要清除畫面中較大的物件，建議選擇「高品質」達成更細緻的填補效果。（記者黃筱晴...
如果要清除畫面中較大的物件，建議選擇「高品質」達成更細緻的填補效果。（記者黃筱晴／攝影）

使用者可透過功能更升級的「影像樂園」製作擬真影像，並透過描述或觸控操作修改影像內...
使用者可透過功能更升級的「影像樂園」製作擬真影像，並透過描述或觸控操作修改影像內容。（記者黃筱晴／攝影）

設定「描述延伸」時，Apple會先確認是否已經有現存的工具能使用，寫出來的新工具...
設定「描述延伸」時，Apple會先確認是否已經有現存的工具能使用，寫出來的新工具也能持續編輯更新。（記者黃筱晴／攝影）

「捷徑」運用Apple Intelligence理解使用者以自然語言描述的需求，...
「捷徑」運用Apple Intelligence理解使用者以自然語言描述的需求，並自動組合建立捷徑所需的各項步驟。（記者黃筱晴／攝影）

藉助Apple Intelligence，Safari能依主題整理分頁，協助使用...
藉助Apple Intelligence，Safari能依主題整理分頁，協助使用者更輕鬆管理眾多分頁。（記者黃筱晴／攝影）

Safari智慧瀏覽工具新增了「通知我」與「描述延伸」等實用新功能。（記者黃筱晴...
Safari智慧瀏覽工具新增了「通知我」與「描述延伸」等實用新功能。（記者黃筱晴／攝影）

新的照片編輯工具提供了「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。（記者黃筱晴／攝影）
新的照片編輯工具提供了「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。（記者黃筱晴／攝影）

精華 FAQ

  • 照片編輯新增清除、延伸與重構等工具，能自然移除物件、補齊畫面並調整構圖視角，甚至可在較複雜場景下維持光線與紋理的一致性。

  • Safari可自動依食譜、購物、旅遊等主題整理分頁，後續新分頁也會自動歸類，讓使用者不用再在大量分頁中手動尋找或分類。

  • 使用者只要用自然語言描述想達成的結果，系統就會自動串聯行事曆、提醒事項等動作，必要時還會反問需求，協助快速完成個人化自動化流程。

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