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全美首例 紐約州禁「AI隱形爬蟲」 違者最高日罰1.5萬元

編譯季晶晶／即時報導
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「隱形爬蟲」是指包括AI代理在內、可自動擷取、抓取或以其他方式存取網站內容的軟體...
「隱形爬蟲」是指包括AI代理在內、可自動擷取、抓取或以其他方式存取網站內容的軟體。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約州可望成為全美首個規範隱形爬蟲的州。
  • 重點二：法案要求AI業者存取新聞網站時必須揭露身分。
  • 重點三：違規未揭露者可遭州檢察長提告並日罰1.5萬美元。

紐約州可望成為全美第一個立法規範「隱形爬蟲」（Stealth Crawlers）的州。「隱形爬蟲」是指包括AI代理在內、可自動擷取、抓取或以其他方式存取網站內容的軟體。

該法案已獲州議會通過，目前正等待州長霍楚（Kathy Hochul）簽署。法案內容要求相關業者在存取新聞網站時揭露身分，不得透過爬蟲程式妨礙或加重新聞網站運作負擔，或對新聞機構造成經濟損害。

該法案授權州檢察長辦公室對未揭露存取行為的公司提起訴訟，違規者每日最高可處1.5萬美元罰款。

紐約州廣播協會主席David Donovan表示，新聞網站與數位平台長期遭大量機器人蒐集資訊，有些機器人會主動表明身分，但更多機器人則隱藏來源，持續抓取內容。

提案的州參議員Michael Gianaris指出，這些隱形爬蟲「讓科技公司得以搭便車，坐享記者辛勤工作的成果，同時把讀者從出版商的網站上導向其他平台，削弱新聞網站流量與收入來源」。

隨著AI大量利用新聞內容訓練模型，全美新聞機構持續面臨挑戰。紐約時報正控告科技巨擘OpenAI侵害著作權。多家新聞機構也要求AI企業就內容使用支付授權費用。

支持法案的紐約州廣播協會與紐約新聞出版商協會認為，新法有助提升AI公司使用新聞內容的透明度，避免科技業在未經授權情況下持續利用受版權保護的新聞作品。

精華 FAQ

  • 隱形爬蟲是指包括AI代理在內，能自動擷取、抓取或存取網站內容的軟體；若不揭露身分，便可能被視為隱藏來源的機器人。

  • 法案要求相關業者在存取新聞網站時必須揭露身分，且不得以爬蟲妨礙網站運作、加重負擔，或造成新聞機構經濟損害。

  • 法案授權州檢察長辦公室對未揭露存取行為的公司提起訴訟，違規者每日最高可處1.5萬美元罰款，以提高執法嚇阻力。

紐約州 紐約時報 OpenAI

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