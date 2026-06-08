我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／溫班亞瑪轟32分 馬刺G3扳回一城 在川普面前斷尼克13連勝

打破二手車折舊定律 豐田RAV4油電車在美舊車價竟超越新車

蘋果Siri AI暫不引入中國市場 挨批「賣點被閹割」

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri A...
蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri AI等一系列針對AI功能的更新。圖為蘋果在活動現場為與會者演示新功能。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘋果在WWDC2026發布新版Siri AI，但中國與歐盟暫不開放。
  • 重點二：官方稱需配合當地監管要求，相關Apple Intelligence功能仍待推進。
  • 重點三：外媒批評中國用戶付高價卻只能體驗部分更新，引發果粉議論。

蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri AI等一系列針對AI功能的更新。不過，Siri AI暫時不會在中國地區和歐盟市場推出，原因與監管政策未獲通過有關。

蘋果表示，目前在中國，Siri AI和Apple Intelligence新功能需要配合監管要求推進相關工作，因此暫不提供。

蘋果軟體業務負責人費德里吉（Craig Federighi）在會上介紹了由谷歌提供技術支持的全新Apple Intelligence系統，將這項升級描述為對現有軟件體系的重大改進，其中包括全新改版的Siri。費德里吉表示，Siri現在變得「更智能、知識更豐富且能力更強」。

據悉，新版Siri不僅有了獨立App和碩大的靈動島氣泡，還能在系統範圍內跨應用運作：用自然語言快捷生成指令、識別相機畫面來記錄飲食、檢查文檔的拼寫和語法，甚至利用Vision Pro的技術在相冊裡實現了「空間構圖（Spatial Reframing）」，即允許用戶在舊照片裡自由旋轉視角，並通過AI自動填補畫面空白。

網媒TechWeb提出犀利觀點稱，中國用戶花著全球最貴的價格，購買最新的iPhone 17 Pro乃至iPhone Air，拿回家的卻是一個硬體性能嚴重溢出、系統核心賣點卻被全面閹割的「半成品」。雖然能理解客觀合規因素，但中國用戶能體驗到的卻只有圖標變透明、控制中心變樣這種「皮膚級更新」，這種落差感，不僅消耗著中國用戶的耐心，也在一點點蠶食蘋果在國內的高端品牌溢價。

中國許多果粉網友也做出回應，有網友稱「iPhone11都升級了，結果AI功能還不能用，真畫餅大師」、「蘋果這是要搞技術鴻溝，把人分三六九等」，也有網友表態稱「暫不使用最新蘋果」；不過也有忠實果粉說：「即使是閹割的蘋果也好用」、「不管怎樣，我也一直支持」。

精華 FAQ

  • 蘋果表示，新版Siri AI與Apple Intelligence需先配合中國的監管要求完成相關工作，因此目前暫不提供。公司也指出，歐盟市場同樣因監管因素而延後推出。

  • 新版Siri不僅有獨立App與更醒目的靈動島介面，還可跨應用執行自然語言指令、辨識相機畫面、檢查文檔拼寫語法，並支援照片中的空間構圖功能。

  • 網媒批評中國用戶花全球高價買新iPhone，卻只能得到外觀更新而非核心AI功能；部分網友抱怨被「閹割」，也有人表示理解合規問題，仍會繼續支持蘋果。

歐盟 谷歌 Siri

上一則

職場背鍋、感情鬧僵 4生肖6月小心別跌坑

下一則

醫揭腎友5大水果地雷：楊桃最危險 嚴重致死

延伸閱讀

蘋果WWDC重點一次看：全新Siri AI來了 新一代AI平台功能升級大盤點

蘋果WWDC重點一次看：全新Siri AI來了 新一代AI平台功能升級大盤點
Apple WWDC26 8日下午盛大登場 全新Siri與AI生態系大逆襲亮點搶先看

Apple WWDC26 8日下午盛大登場 全新Siri與AI生態系大逆襲亮點搶先看
蘋果WWDC召開 投資人期待AI革新推動下一輪上漲

蘋果WWDC召開 投資人期待AI革新推動下一輪上漲
WWDC26看這篇就懂 3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

WWDC26看這篇就懂 3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

熱門新聞

4生肖天生具備踏實、善良、正直與豁達等特質，雖然前半生未必一路順遂，但能在40歲後逐漸開花結果，迎來更安穩充實的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

屬牛不做虧心事苦盡甘來 四生肖中年後沒大煩惱

2026-06-03 00:25
三星座從小就是人氣王。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jose Ortega）

3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物

2026-06-06 00:25
專家建議選購牛肉時不要只看包裝上的標籤，還要自己觀察油花，或根據自己想要的口味、口感等選擇。牛肉示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

2026-06-02 20:25
理財規劃師提醒，退休金主要是讓自己安心生活，守住金錢界線才能維繫良好的親子關係。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

2026-06-04 21:25
牛排館服務生分享最讓人困擾的點餐要求。牛排館示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Farhad Ibrahimzade）

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

2026-06-07 20:55
小紅書網友分享高齡婆婆健康抗老作息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kampus Production ）

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

2026-06-01 19:35

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬
害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富