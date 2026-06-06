Meta鎖定重度使用者 推Instagram Plus月費3.99元
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社群媒體Meta持續尋求廣告收入以外的成長動能，近日宣布推出月費3.99元的「Instagram Plus」訂閱方案，提供多項進階功能與個人化服務，鎖定內容創作者及網路行銷等重度使用者市場。Meta強調，現有免費版Instagram不受影響，新方案只是額外選項，希望滿足部分用戶對更豐富功能的需求。
Meta表示，使用者熟悉的Instagram體驗維持不變，Instagram Plus並不是要取代免費版本，而是針對希望獲得更多工具與客製化功能的用戶，推出升級方案。
哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，外界普遍認為，這是Meta在廣告業務之外，積極建立穩定訂閱收入的重要策略。
Meta此次最受矚目的新功能，莫過於限時動態(Stories)存在的時間拉長。
一般用戶發布的限時動態會在24小時後消失，但Instagram Plus訂閱者可延長至48小時，有助於仰賴社群互動的創作者、品牌經營者及小型企業延長商品與內容曝光時間。
此外，付費用戶還能建立多組受眾名單，依照不同族群分享特定內容，如忠實粉絲或商業合作對象，發布針對性的訊息，進一步強化社群經營與粉絲管理。
針對創作者最重視的數據分析功能，Instagram Plus加入更深入的分析工具。
用戶不僅能查看限時動態被重播的次數，了解內容是否具吸引力，還能直接搜尋特定帳號是否曾觀看相關內容，讓創作者更精準掌握受眾行為與內容成效。
除了分析工具外，Instagram Plus也提供多項個人化設定，包括自訂應用程式圖示、在個人簡介中使用不同字體，以及控制貼文發布後是否自動出現在好友動態消息中等功能。
Meta表示，這些功能將讓用戶擁有更高的自主性與隱私控制能力，未來數月也將持續擴充更多專屬功能。
Meta此舉反映出科技產業積極投入「代理式AI」(Agentic AI)發展浪潮，比起傳統聊天機器人，代理式AI具備更高程度的自主執行能力，能代表使用者完成任務，被視為生成式AI技術的下一階段演進方向；許多企業希望藉此降低人力成本、提升營運效率，消費者也逐漸開始利用相關工具處理日常事務。
Instagram Plus月費為3.99元，主要鎖定內容創作者、網路行銷人員、品牌經營者與小型企業等重度使用者，目的是提供更進階的工具與客製化服務。 不會。Meta強調免費版Instagram維持原狀，Instagram Plus只是額外選項，讓需要更多功能與更高自主性的用戶自行升級，不會取代既有免費體驗。 主要功能包括限時動態延長至48小時、可建立多組受眾名單、查看重播次數與特定帳號觀看情況，並提供自訂圖示、字體等個人化設定。
精華 FAQ
Instagram Plus月費為3.99元，主要鎖定內容創作者、網路行銷人員、品牌經營者與小型企業等重度使用者，目的是提供更進階的工具與客製化服務。
不會。Meta強調免費版Instagram維持原狀，Instagram Plus只是額外選項，讓需要更多功能與更高自主性的用戶自行升級，不會取代既有免費體驗。
主要功能包括限時動態延長至48小時、可建立多組受眾名單、查看重播次數與特定帳號觀看情況，並提供自訂圖示、字體等個人化設定。
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