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從Surface到Solara 微軟開發大會發表一系列AI軟硬體 全面轉進AI代理

編譯劉忠勇／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳透過視訊連線，與微軟執行長納德拉在加州舊金山的微軟Build開發...
輝達執行長黃仁勳透過視訊連線，與微軟執行長納德拉在加州舊金山的微軟Build開發者大會上共同亮相。（路透）

微軟周二宣布一系列人工智慧（AI）計畫，涵蓋自動化職場助理、智慧裝置、搭載輝達（NVIDIA）晶片的個人電腦，以及自家研發的推理模型，可見微軟正推動從應用程式轉型，全面以 AI 重塑運算。

微軟高層在舊金山舉行的Build軟體開發者大會上，展示了策略上全面轉變：從傳統的軟體操作模式，轉向由AI代理自主執行複雜任務。藉由AI代理結合新裝置、高效能電腦和自家模型，微軟力圖掌控更多端到端AI系統以拉攏企業客戶，同時因應來自OpenAI和Anthropic日益激烈的競爭。

微軟展示了一款搭載輝達晶片的新電腦Surface RTX Spark Dev Box，執行長納德拉形容為「夢幻機器」，並說他自己已排隊等候購買。

微軟高層還揭露了「Solara計畫」，這是一個原型產品系列，包含智慧喇叭或識別證尺寸的裝置，搭載高通（Qualcomm）和聯發科（2454）的晶片。

這些裝置配備螢幕和麥克風，但承載的是AI代理，有別於智慧型手機採用傳統作業系統和應用程式。這些裝置連結雲端運算系統，執行譬如協助護理師記錄診療過程等特定工作。

納德拉在主題演講中說：「每當新平台到來，你都有機會重新制定新平台的運作規則。這正是我們透過Solara計畫想要實現的目標，讓身為開發者和企業的各位，擁有自由想像所需裝置形態的彈性，並讓你們的AI代理無所不在。」

微軟正和競爭對手爭奪以雲端為基礎的AI工具市場，涵蓋程式編寫等各類應用，同時，微軟也試圖引導客戶，讓 AI 技術能在搭載 Windows 作業系統的筆記型和桌上型電腦上直接運作。

輝達已表示，搭載全新RTX Spark PC晶片的電腦，將把AI直接帶入個人電腦。微軟本周和輝達聯手推出的一款筆電之後，Surface RTX Spark Dev Box緊接亮相。微軟高層現場展示這台電腦執行一個擁有1,200億個參數的AI模型，這是多數 PC 無法負載的規模。

這波新款 PC 的定價旨在與蘋果（Apple）的高階產品競爭，但分析師指出，企業換機可能還需要一些時間。

微軟也宣布正開發相關工具，協助 Windows 系統執行開放原始碼軟體「OpenClaw」。OpenClaw 能指揮好幾個AI代理為用戶執行日常任務。

微軟的目標是讓 OpenClaw更安全，在處理企業敏感資料的電腦上安全使用。高層在現場示範時展示，企業 IT 部門如何設定權限，防止使用者無意間刪除桌面上所有的檔案。

OpenClaw發明人史坦柏格（Peter Steinberger）在台上說：「現在你完全可以在公司內部執行OpenClaw了。」

微軟主管Steven Bathiche在加州舊金山舉行的微軟Build開發者大會...
微軟主管Steven Bathiche在加州舊金山舉行的微軟Build開發者大會上，介紹用於執行AI代理的「Solara計畫」硬體。

舊金山 微軟

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