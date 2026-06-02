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微軟發布7款新AI模型力追Anthropic 宣示企業應用自主研發

編譯劉忠勇／綜合外電
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周二在舊金山舉行的微軟 Build 開發者大會上...
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周二在舊金山舉行的微軟 Build 開發者大會上，與微軟執行長納德拉進行視訊對談。(路透)

微軟將推出一系列新AI模型，力圖追上領先的AI新創公司Anthropic。Anthropic 耕耘企業用戶，對微軟的主力軟體產品構成威脅。

微軟AI事業負責人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）告訴英國《金融時報》，微軟的超級智慧團隊對Google、Meta和OpenAI走消費者導向路線「較不在意」。他說：「我們更專注於Anthropic式的路線，也就是企業應用、開發者和程式編寫。這正是我們一直走的方向。」

這位前Google DeepMind共同創辦人在微軟周二舉行的Build開發者大會前夕受訪。他在大會上發布七款AI模型，其中一款專注於推理能力，微軟聲稱此程式編寫能力可媲美Anthropic今年2月推出的Claude Opus 4.6模型。

蘇萊曼說，微軟「已處於絕對的先進水準」，但他也坦承，Anthropic自Opus 4.6以來陸續推出兩款效能更高的模型，仍領先數個月。「我們在六個月內大幅縮短了差距。」

微軟正力求在 AI 領域實現「真正的自主供給」，去年 10 月下旬達成協議，重組和 OpenAI 的合作關係，讓這家新創公司得以完成企業重組。微軟目前仍持有這家 ChatGPT 開發商 27% 的股權，並保有使用直到2032年採取該公司最先進模型的權利。微軟過去主要依賴 OpenAI 的先進模型，來驅動旗下消費性和企業端 AI 產品。

Anthropic的Cowork是一款不需要懂程式也能用的企業AI程式編寫工具，今年初推出一系列針對白領工作的附加功能後，引發外界對企業軟體業前景的恐慌。微軟股價今年以來已下跌10%。

微軟AI實驗室周二也發布了一款「超高效」程式編寫模型，並表示這款模型是專為旗下GitHub開發者平台量身微調的。

另外，微軟和輝達（NVIDIA）在微軟Build開發者大會上展示開發者如何透過統一的加速運算架構，在Windows裝置、Azure雲端和本地端環境建構、執行並擴展代理式AI和實體AI。

彭博報導，輝達執行長黃仁勳和微軟執行長納德拉就擴大合作關係展開討論，涉及項目包括：適用於Windows的NVIDIA RTX Spark和DGX Station、NVIDIA GPU加速的Microsoft Fabric、在Microsoft Foundry上架的NVIDIA開源模型、整合於GitHub Copilot的NVIDIA OpenShell安全執行環境，以及下一代NVIDIA驅動的AI工廠。

微軟 OpenAI Google

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