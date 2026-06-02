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ChatGPT行動版 月活躍用戶破10億 創歷史最快紀錄

中央社／華盛頓2日綜合外電
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ChatGPT行動版，全球每月活躍用戶已突破10億大關。（路透）
ChatGPT行動版，全球每月活躍用戶已突破10億大關。（路透）

市場研究公司Sensor Tower最新數據顯示，生成式人工智慧（AI）領頭羊OpenAI旗下的ChatGPT行動版，全球每月活躍用戶已突破10億大關，成為史上最快創下此一里程碑的應用軟體（App）。

路透報導，鑒於OpenAI目前正與競爭對手Anthropic在快速擴展的AI市場爭奪主導地位，上述紀錄有助提振OpenAI聲勢。

Sensor Tower指出，ChatGPT行動版是於5月，也就是該 App問世大約3年的時間達到10億每月活躍用戶（MAU）的里程碑，所花時間比Google Maps、TikTok、Instagram及YouTube等程式都更短。

不過這家市場研究公司也指出，美國ChatGPT用戶中，若同時於2026年第1季安裝Anthropic旗下Claude行動版，在安裝後1個月，使用ChatGPT的時間會較過去8個月平均值少5%。

兩大陣營的競爭也已延燒至資本市場。Anthropic已於昨天向美國主管機關秘密提交首次公開募股（IPO）申請；而路透社日前也報導，OpenAI預計將於數週內提交IPO申請。

根據Sensor Tower資料，截至今年第2季目前為止，Claude行動版全球MAU達5600萬，其MAU年增率約640%，遠高於ChatGPT的62%。

ChatGPT OpenAI App

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