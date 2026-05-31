蘋果眼鏡傳鎖定主流市場 複製Apple Watch策略挑戰整個眼鏡業

蘋果的目標並不只是吸引想要智慧眼鏡的消費者，而是要挑戰整體眼鏡市場。(路透)

蘋果眼鏡（Apple Glass）全盤計畫的重心始終放在仍遙遙無期的擴增實境（AR）智慧眼鏡 。不過，隨著一款不具AR功能的第二個版本預定在2026年或2027年推出，蘋果正設法打入廣大的眼鏡市場。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）周日在「Power On」電子報報導，蘋果的目標並不只是吸引想要智慧眼鏡的消費者，而是要挑戰整體眼鏡市場。

這表示蘋果將直接和依視路陸遜帝卡（EssilorLuxottica）競爭，後者旗下擁有Ray-Ban、Oakley和Persol等時尚眼鏡品牌。此外，生產Tommy Hilfiger和Hugo Boss眼鏡的Safilo集團，以及Warby Parker，也都是潛在的競爭對手。

蘋果鎖定的是200至500美元的價格區間，走的是主流市場路線。不過，蘋果是否會堅守這個定價區間，目前仍無法確定。

這也是一個利潤可觀的市場，全球眼鏡市場年產值約2000億美元，每年售出數億副眼鏡。

葛曼得知，蘋果將憑藉強大的品牌形象和設計底蘊作為競爭利器，同時也會深度整合iPhone ，蘋果認為這將帶動消費者在更換眼鏡時的購買意願。

這種做法對於見識過Apple Watch初次亮相的人並不陌生。Apple Watch當初也是跨足全新領域，同樣志在分食市場大餅。

和眼鏡的策略如出一轍，蘋果當時的目標也不只是推出一款智慧手表而已。蘋果靠著自身品牌和iPhone的廣大用戶，來撐起Apple Watch銷售。

這套策略同樣仰賴蘋果設計團隊打造出平易近人的錶款，並以幾百美元的親民定價，鎖定更主流的市場。

不過，蘋果從 Apple Watch 記取了一個教訓，這次不打算重蹈覆轍。第一代Apple Watch曾推出了一款黃金版，這是一款走高端時尚路線的高價款式，後來被陶瓷款取代，陶瓷款後來也停產。

這次蘋果雖然會透過iPhone連線整合Apple Intelligence功能，並以巧思設計作為賣點，但不打算挑戰高端時尚眼鏡品牌。