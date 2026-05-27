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Meta AI首推付費訂閱制 FB、Instagram重度使用者最建議升級

編譯葉亭均／綜合外電
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Meta將向消費者推出Meta AI聊天機器人訂閱服務。(路透)
Meta將向消費者推出Meta AI聊天機器人訂閱服務。(路透)

Meta首度開始向消費者銷售Meta AI聊天機器人訂閱服務，是該公司建立AI商業模式的一大步，有助抵銷在AI領域投入的數千億美元成本。

新的訂閱方案分為兩種方案。基礎版是月費7.99美元的「Meta One Plus」，主要針對經常使用Meta AI生成圖片與影片、或需要長篇推論功能的用戶；更高級方案為「Meta One Premium」，月費19.99美元，包含與Meta One Plus相同的功能，但用量更高。

Meta AI訂閱服務目前率先在新加坡、瓜地馬拉與玻利維亞推出，之後將擴展至更多國家。

用戶仍可免費使用Meta AI的圖片與影片生成功能，但在頻繁使用後將碰到限制。

消息公布後，Meta股價在周三（27日）盤中應聲翻紅，收盤大漲3.7%至每股635.26美元，不過今年迄今仍累計下跌約4%。

Meta執行長祖克柏面臨巨大AI投資必須見到可觀營收回報的壓力。他承諾未來數年將至少投入6,000億美元建設AI基礎設施，然而，資本支出高於原先預估，令投資人不安。

Meta長期以來主張，其AI投資已透過更精準的廣告投放帶來回報。不過，該公司也正尋找其他方式回收AI支出，而消費者聊天機器人訂閱已成為多家AI競爭同業的熱門商業模式，包括Google的Gemini與 OpenAI的ChatGPT。

Meta的訂閱服務目前統一歸類於「Meta One」計畫下。Meta訂閱業務主管馬海倫（Helen Ma，音譯）受訪時說，公司也在測試WhatsApp、Instagram與 Facebook訂閱服務，並計劃推向全球。這些方案依市場不同，每月費用約落在2.99至3.99美元，未來也可綁定成套裝方案。購買Meta AI訂閱的用戶，也將能使用這些App專屬服務。

Meta同時推出針對企業與創作者的升級版訂閱方案，包括兩個新方案：月費14.99美元的「Meta One Essential」，以及月費49.99美元的「Meta One Advanced」。較昂貴的方案將提供真人客服支援，用於協助管理Instagram與Facebook頁面，這長期以來一直是使用Meta平台的小型企業痛點。

Meta未來也希望在這些方案中加入AI代理服務。

目前訂閱收入在Meta整體業務中仍占極小比重。公司第1季「非廣告營收」為12.9億美元，其中包括訂閱費，以及Meta AI智慧眼鏡與虛擬實境頭戴裝置等硬體銷售；相較下，廣告業務同期營收超過550億美元。

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