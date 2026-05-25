Meta推出新APP「Forum」，專為Facebook社團打造獨立使用空間。(路透)

Meta悄悄在App Store上架一款名為「Forum」的全新應用程式，專為Facebook社團打造獨立使用空間。這款應用程式主打讓用戶從「真人」獲得「真實解答」，且使用者可用匿名互動，功能定位類似網路論壇Reddit。

據《Engadget》報導，科技通訊《Geekout Newsletter》的作者Matt Navarra率先發現這款應用程式。用戶必須以Facebook帳號登入，個人檔案與活動紀錄將同步至新平台，貼文也會在兩個應用程式間互通。

Forum的動態牆與Facebook主程式不同，僅顯示用戶所加入社團的對話內容，首次登入時會詢問偏好，系統可能據此推薦其他相關社團貼文。

Forum整合AI功能助攻

Forum配備兩項AI功能，第一項為「Ask」，能跨社團彙整資訊回答用戶問題，省去逐一搜尋的麻煩。第二項則是管理員助手，協助版主管理社團事務。Meta發言人表示，該產品目前仍在測試階段，公司經常公開測試新產品，觀察用戶反應。

值得一提的是，Meta過去曾推出獨立的社團應用程式，但已於2017年下架。這次捲土重來，Forum雖非匿名平台，但用戶可使用匿名用戶名稱，管理員仍能查看真實身分。

Meta悄推神秘APP！為FB社團打造獨立空間 可使用匿名

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