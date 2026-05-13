為Google I/O暖身 AI功能正名Gemini Intelligence迎主動智慧新時代

Android透過Gemini Intelligence帶來主動智慧新體驗。(Google提供)

趕在下周登場的Google I/O開發者大會前，Google率先透過「The Android Show: I/O Edition」揭曉下一世代Android的發展藍圖，正式推出全新「Gemini Intelligence」，將Gemini的AI運算能力深度整合進Android裝置，帶來更主動、更個人化的智慧體驗。

Gemini Intelligence結合Android的硬體與軟體技術，讓裝置不只是回應使用者需求，而是能主動協助完成日常大小事，同時也保留完整的隱私與資料控制權。相關功能預計今年夏天起陸續推出，首波將支援最新Samsung Galaxy與Google Pixel手機，之後也會擴展至智慧手錶、車載系統、智慧眼鏡與筆記型電腦等更多Android裝置。

其中一大亮點，是Gemini Intelligence能自動執行跨App、多步驟任務。Google透露，目前已針對Galaxy S26與Pixel 10在外送、叫車等熱門應用進行自動化步驟調校，讓AI能更流暢完成複雜操作。未來，使用者只需下達簡單指令，就能讓Gemini協助預約課程、整理Gmail資訊，甚至在信件裡找出課程大綱、自動將課本加入購物車。

Gemini也能直接理解螢幕內容與照片情境，減少來回切換App與複製貼上的繁瑣流程。例如，使用者只要長按電源鍵，就能請Gemini把筆記中的採買清單直接加入外送平台購物車；旅途中拍下旅遊行程海報後，也能要求Gemini協助搜尋適合多人同行的類似方案，並在背景自動執行任務、即時回報進度。

除了行動操作，Google也同步升級Chrome瀏覽體驗。自6月底起，Android版Chrome將導入更智慧的Gemini助理，協助整理網頁重點、比較資訊，甚至代為完成看診或停車位預約等流程，首波將率先於美國市場推出。

Google也讓Android的自動填入功能進一步AI化。透過Gemini的個人化智慧服務，系統能自動讀取已授權App中的相關資訊，協助完成繁複表單填寫，減少手機輸入負擔。這項功能採用主動開啟機制，使用者可隨時自由關閉。

在輸入體驗上，Google推出全新語音整理功能「Rambler」，相比傳統語音辨識，Rambler能理解自然口語中的停頓、重複與語助詞，自動整理成流暢文字訊息，並支援多語言混合輸入，讓中英夾雜的對話也能自然呈現。

此外，Google也將生成式AI帶進Android桌面小工具，推出「幫我製作小工具Create My Widget」功能，讓使用者能透過自然語言，自訂專屬Widget內容與顯示方式。無論是備餐食譜、專為自行車騎乘設計的氣象資訊，甚至個人化數據面板，都能快速生成並加入桌面或Wear OS裝置中。

介面設計方面，Gemini Intelligence也搭配全新Material 3 Expressive設計語言，兼顧美學與實用性，所有的動態效果都有明確的目的，能減少視覺干擾，讓使用者更專注於當下操作。Google強調，Gemini Intelligence不只是AI功能升級，更將重新定義人們與Android裝置互動的方式。

輕鬆打造專屬小工具。(Google提供)

自動化執行跨程式的多步驟任務。(Google提供)

更便利的自動填入功能。(Google提供)