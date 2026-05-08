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Anthropic今夏超車OpenAI？考慮籌資500億美元 估值將逼近1兆美元

編譯季晶晶／綜合外電
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Anthropic傳正洽談最高500億美元融資，估值將上看近1兆美元。（美聯社）
Anthropic傳正洽談最高500億美元融資，估值將上看近1兆美元。（美聯社）

AI新創公司Anthropic正評估於今年夏季籌集數百億美元，以大幅擴充運算能力。根據金融時報引述知情人士報導，此輪融資預計以約9000億美元的募資前估值進行，最高籌資500億美元，可能在兩個月內完成。屆時，Anthropic估值將逼近1兆美元，超越OpenAI今年3月募資後約8520億美元的估值。

知情人士指出，Anthropic今年2月估值仍約3800億美元，但隨營收快速成長，已吸引到Dragoneer、General Catalyst與Lightspeed Venture Partners等投資人的興趣，「市場資金已準備好全力投入Anthropic，只等該公司點頭」。

Anthropic年化營收（依近幾周營收推算全年）預計即將突破450億美元，是去年底90億美元的五倍。投資人急於在預期最快今年底登場的IPO前建立部位，部分現有股東甚至在公司尚未正式啟動募資前，就已要求參與此輪融資。

報導指出，Anthropic正籌備龐大資金，以支應大規模擴充運算能力。該公司近幾周面臨供應限制，已影響服務客戶的能力，而隨著新AI模型Mythos更廣泛發布，對運算資源的需求還將進一步增加。Mythos目前僅開放少數合作夥伴使用。

Anthropic財務長Krishna Rao目前正與投資人接觸，但尚未敲定條件，也不保證交易一定成局。

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