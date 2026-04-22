我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

防兒少性剝削與激進化 澳洲令Roblox等多個遊戲平台提解方

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「機器磚塊」（Roblox）為熱門遊戲。(路透)
「機器磚塊」（Roblox）為熱門遊戲。(路透)

網路兒少性剝削頻傳，澳洲電子安全委員辦公室今天要求Roblox、Minecraft等線上遊戲平台，說明防範兒少性誘拐、避免受極端激進化思想影響的改善方式。

綜合路透社與法新社報導，澳洲在保護兒少免受網路傷害方面處於全球先驅地位，去年已立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體。

澳洲電子安全委員辦公室（eSafety）表示，已向多個電腦遊戲平台發出具有法律約束力的透明化通告，要求業者提供系統、人力配置及符合網路安全規範的安全機制等營運細節，違者將面臨罰款及潛在民事訴訟。

「機器磚塊」（Roblox）、微軟（Microsoft）旗下Minecraft、Epic Games旗下要塞英雄（Fortnite）及維爾福公司（Valve Corporation）旗下Steam等知名遊戲平台均在名單之列。

澳洲網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，遊戲中的通訊功能等周邊服務，往往是兒少性犯罪者在誘拐、性勒索及激進化案件中，與兒童接觸的首要管道，進而引導他們轉往更隱密的私人通訊軟體。

葛蘭特指出，遊戲平台兼具社交空間功能，澳洲8到17歲青少年中，有9成曾玩過線上遊戲，「兒少性犯罪者明白這點，並透過誘拐或在遊戲中嵌入恐怖主義與暴力極端主義敘事來鎖定兒童，提高了線下接觸犯罪、激進化及其他平台外危害的風險」。

Roblox與微軟均未立即回應置評請求。

近來各界高度關注遊戲平台如何偵測兒少威脅，並採取更嚴格的審查。相較於傳統社群媒體，部分平台與陌生人的即時聊天功能，更難透過自動化工具來監管。

Roblox被控放任平台發生兒童性剝削行為，目前在美國聯邦法院面臨超過140件訴訟案，日前允諾將改善兒童使用聊天與遊戲功能的方式。

世報陪您半世紀

微軟 澳洲

上一則

龍蝦怕燙是真的 科學家籲立法禁止活煮

下一則

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

延伸閱讀

FBI示警 「764」網路暴力集團針對兒童施虐

FBI示警 「764」網路暴力集團針對兒童施虐
迷網的一代／美國兒童 也禁用社群媒體？

迷網的一代／美國兒童 也禁用社群媒體？
恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰
迷網的一代／ 指標性訴訟 社媒巨擘挨罰

迷網的一代／ 指標性訴訟 社媒巨擘挨罰

熱門新聞

4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
屬狗者進入未來半年後，其前期努力開始顯現成果，在職場中獲得更多信任與發展機會。生意方面亦因誠信經營吸引客源與合作資源，使業務量逐步增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

2026-04-19 00:25
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau ）

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

2026-04-16 22:25
生活達人陳映如分享馬桶內污垢不必費力刷洗也能輕鬆處理的方法。示意圖。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）

馬桶黃垢刷不掉？達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光

2026-04-14 19:35
台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千。圖為藍正龍準備上菜。(記者馬璿╱攝影)

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

2026-04-17 21:25

超人氣

更多 >
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物

三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價
內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫