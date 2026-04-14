亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

知情人士透露，亞馬遜洽談收購衛星營運業者Globalstar已進入深入協商階段。（路透）

知情人士透露，亞馬遜 （Amazon ）洽談收購衛星營運業者Globalstar已進入深入協商階段，這筆交易將有助亞馬遜推動建立自有衛星業務的行動。

彭博資訊報導，知情人士表示，交易案最快可能在14日宣布。他們表示，目前尚未達成最終協議，談判仍可能破局，或時程可能生變。英國金融時報在4月初已率先報導這樁交易消息。

Globalstar的代表未立即回應置評請求，而亞馬遜發言人則拒絕評論。

Globalstar的股價在過去一年大漲接近三倍，公司市值達到約94億美元。

亞馬遜若敲定收購Globalstar，代表與馬斯克 的太空公司SpaceX競爭將加劇。SpaceX旗下衛星網路業務星鏈（Starlink）迅速成長，已擁有超過1000萬活躍用戶，並在軌道上部署約1萬顆衛星，今年營收預期將超過90億美元。衛星寬頻被視為地面網路服務的一種可行替代方案，尤其是在地面通訊網路難以覆蓋的地區。

亞馬遜正在打造自家的低地球軌道衛星網路「Amazon Leo」，目標是部署超過7700顆衛星，以便為農村和偏遠地區提供高速網路。目前該服務正與企業進行有限度的測試。亞馬遜原本預定在7月前將1600顆衛星送入軌道，但進度落後，公司已向美國聯邦通訊委員會申請豁免或延長期限。

彭博行業研究分析師戴維斯表示，由於Globalstar已擁有運作中的衛星網路，因此若亞馬遜予以收購，可望加速相關布局。Globalstar的網路規模比星鏈小，主要聚焦在訊號覆蓋較弱地區讓手機及其他裝置聯網，例如為蘋果公司的iPhone提供緊急通訊服務。

戴維斯指出，Globalstar「還能帶來不同的頻譜使用權，這對Leo計畫是有幫助的」。

知情人士曾向彭博透露，蘋果與Globalstar存在合作關係，因此蘋果對於後者的發展可能擁有影響力。2024年，蘋果向Globalstar投資約15億美元以強化其基礎設施，並取得約20%股權。戴維斯說，Globalstar的擴建計畫可能與蘋果的產品路線圖相關，而蘋果「不太可能改變其既定計畫」。

Globalstar最初由高通與Loral公司合資成立，並於1998年發射首批低地球軌道衛星。截至2025年底，其行動衛星服務用戶接近80萬。