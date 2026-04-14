我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
知情人士透露，亞馬遜洽談收購衛星營運業者Globalstar已進入深入協商階段。...
知情人士透露，亞馬遜洽談收購衛星營運業者Globalstar已進入深入協商階段。（路透）

知情人士透露，亞馬遜Amazon）洽談收購衛星營運業者Globalstar已進入深入協商階段，這筆交易將有助亞馬遜推動建立自有衛星業務的行動。

彭博資訊報導，知情人士表示，交易案最快可能在14日宣布。他們表示，目前尚未達成最終協議，談判仍可能破局，或時程可能生變。英國金融時報在4月初已率先報導這樁交易消息。

Globalstar的代表未立即回應置評請求，而亞馬遜發言人則拒絕評論。

Globalstar的股價在過去一年大漲接近三倍，公司市值達到約94億美元。

亞馬遜若敲定收購Globalstar，代表與馬斯克的太空公司SpaceX競爭將加劇。SpaceX旗下衛星網路業務星鏈（Starlink）迅速成長，已擁有超過1000萬活躍用戶，並在軌道上部署約1萬顆衛星，今年營收預期將超過90億美元。衛星寬頻被視為地面網路服務的一種可行替代方案，尤其是在地面通訊網路難以覆蓋的地區。

亞馬遜正在打造自家的低地球軌道衛星網路「Amazon Leo」，目標是部署超過7700顆衛星，以便為農村和偏遠地區提供高速網路。目前該服務正與企業進行有限度的測試。亞馬遜原本預定在7月前將1600顆衛星送入軌道，但進度落後，公司已向美國聯邦通訊委員會申請豁免或延長期限。

彭博行業研究分析師戴維斯表示，由於Globalstar已擁有運作中的衛星網路，因此若亞馬遜予以收購，可望加速相關布局。Globalstar的網路規模比星鏈小，主要聚焦在訊號覆蓋較弱地區讓手機及其他裝置聯網，例如為蘋果公司的iPhone提供緊急通訊服務。

戴維斯指出，Globalstar「還能帶來不同的頻譜使用權，這對Leo計畫是有幫助的」。

知情人士曾向彭博透露，蘋果與Globalstar存在合作關係，因此蘋果對於後者的發展可能擁有影響力。2024年，蘋果向Globalstar投資約15億美元以強化其基礎設施，並取得約20%股權。戴維斯說，Globalstar的擴建計畫可能與蘋果的產品路線圖相關，而蘋果「不太可能改變其既定計畫」。

Globalstar最初由高通與Loral公司合資成立，並於1998年發射首批低地球軌道衛星。截至2025年底，其行動衛星服務用戶接近80萬。

Amazon 馬斯克 亞馬遜

上一則

TASAKI經典再詮釋 挑戰視覺

延伸閱讀

Nvidia否認收購「1家大公司」 戴爾、惠普股價盤後回落

Nvidia否認收購「1家大公司」 戴爾、惠普股價盤後回落
Anthropic傳出考慮自研AI晶片

Anthropic傳出考慮自研AI晶片
亞馬遜考慮將自家晶片成櫃賣給第三方公司 股價大漲5.6%

亞馬遜考慮將自家晶片成櫃賣給第三方公司 股價大漲5.6%
準備加速發射？亞馬遜透露旗下低軌衛星網路服務 今年啟用

準備加速發射？亞馬遜透露旗下低軌衛星網路服務 今年啟用

熱門新聞

今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪子示意圖。（取材自pexels.com@wal_ 172619）

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

2026-04-07 00:25
十部劇被觀眾評為「一看就停不下來」。左為「逐玉」、右為「驕陽似我」。（取材自豆瓣）

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

2026-04-09 21:25

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除