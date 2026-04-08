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彭博：駁延期之說 蘋果折疊iPhone仍將於9月發表

編譯劉忠勇／綜合外電
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蘋果去年9月推出的iPhone 17系列手機。(路透)
蘋果去年9月推出的iPhone 17系列手機。(路透)

彭博引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）首款折疊手機仍可望在今年9月的 iPhone 年度發表會如期亮相，這反駁了因重大製造瓶頸可能延後出貨的疑慮。

要求匿名的知情人士向彭博透露，蘋果預計在 9 月和 iPhone 18 Pro 及 Pro Max 同步發表這款折疊機型。蘋果手機通常會在發表後的隔周正式上架銷售。

日經新聞周二報導，蘋果在手機的工程測試階段面臨挫折，恐導致生產和出貨時程被迫延後，受此消息影響，蘋果股價一度重挫 5.1%。彭博報導新款 iPhone 將照常後，蘋果股價跌幅收斂，終場下跌 2.1%，收在 253.50 美元。

知情人士向彭博透露，儘管新型螢幕和材料的複雜度可能影響最初幾周的供貨，但蘋果目前的計畫仍是讓這款裝置和新型非折疊機型同步，或在極短時間內接續上市。

對蘋果而言，折疊款 iPhone 是為期三年、旨在重塑旗艦裝置外觀和手感計畫的第二步。去年，蘋果推出了全面改款的 Pro 與 Pro Max 機型，以及一款名為 iPhone Air 的薄型版本。此外，蘋果也正著手進行 2027 年的另一項 iPhone 改版計畫，以紀念iPhone問世20周年。

這款折疊 iPhone 會和市面上的競爭產品相似，但具備幾項關鍵賣點。蘋果工程師認為，他們已經解決了螢幕品質和整體耐用度的問題，而這兩點正是此類手機長期以來的缺陷。這也包括讓螢幕展開後的「摺痕」變得更不明顯。

Apple iPhone

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