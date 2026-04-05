早上起不來？研究揭iPhone、三星效果最佳鬧鐘鈴聲 不是愈吵愈好

早上起床總是特別痛苦嗎？問題可能出在用錯了鬧鐘。圖為示意圖。(取材自Unsplash/攝影Brett Jordan)

早上起床總是特別痛苦嗎？問題可能出在用錯了鬧鐘，有研究分析，某些特定的旋律與頻率，能幫助人更輕鬆地醒來，但有些聲音反而會讓起床變得更加困難。還有研究比較了多款手機的預設鬧鐘，找出了iPhone和三星手機最理想的喚醒鈴聲。

紐約郵報報導，視聽機構Startle 的研究人員針對 140 款智慧型手機鬧鐘進行分析，結果發現，超過一半的 iPhone 預設鬧鐘可能會干擾神經系統，讓人早上更難清醒。

睡眠慣性影響清醒 刺耳鈴聲反而效果差

心理學家暨 Panda London 睡眠專家比拉赫(Ritz Birah) 指出，早上那種昏沉難醒的狀態其實有個名稱，叫做「睡眠慣性」（Sleep inertia）。這種狀態可能持續幾分鐘到一小時以上，取決於睡眠品質、被喚醒時所處的睡眠階段，以及喚醒方式（例如鬧鐘聲）。

從生理角度來看，刺耳、急促且高亢的鬧鐘聲，會讓身體瞬間進入壓力狀態。比拉赫說，這種突如其來的聲音會刺激交感神經系統，使心率、血壓及皮質醇上升。雖然反應短暫，但在這樣的壓力下開始一天，容易讓人感到煩躁、遲鈍，甚至影響情緒。

若長期以這種方式被叫醒，睡眠慣性可能會逐漸加劇，使大腦更難完全清醒。比拉赫表示，理想的鬧鐘不應該用「驚嚇」的方式喚醒，而是透過旋律柔和、節奏舒緩的聲音，並搭配逐漸增強的音量，引導大腦自然甦醒，「研究表明，與刺耳的蜂鳴聲相比，這類鬧鐘可以減輕睡眠慣性的程度」。

完美鬧鐘聲音條件

根據現有科學研究，Startle團隊提出「理想鬧鐘」的幾項標準：旋律需容易哼唱、主頻約在500赫茲（約C5音），節奏適中（每分鐘約100至120拍）；並依據這些條件，測出了智慧型手機鬧鐘內的優勝者：

iPhone最佳鬧鐘：「煎茶（Sencha）」被評為最佳選擇。它採用C大調、節奏約110bpm，且頻率較低，旋律柔和流暢，有助於溫和喚醒。其他推薦選項還包括「海邊（By the Seaside）」、「腳步（Steps）」以及「上升（Uplift）」，這些鈴聲同樣具備節奏穩定與旋律舒緩的特性，能減少起床時的不適感。 三星最佳鬧鐘：三星方面，「Synth Bell」與「Roller Disco」被認為是最佳鬧鐘聲。它們同樣採用C大調，節奏落在110至120bpm，頻率偏低。

報導指出如果不想使用手機鬧鐘，「日出鬧鐘／喚醒燈（Sunrise Alarm Clock）」也是不錯的替代方案。這類裝置透過模擬日出，逐漸增加光線來喚醒使用者。比拉赫說明，這種方式更符合人體的晝夜節律，「逐漸增強的光照會抑制褪黑激素的分泌，並向大腦發出該起床的信號，從而讓身體自然地啟動喚醒過程」。

不要全怪鬧鐘 建立習慣更重要

比拉赫也提醒，鬧鐘聲只是影響起床狀態的其中一個因素，遺傳、心理健康與睡眠品質等都同樣重要。她建議建立固定的晨間習慣，例如拉開窗簾、補充水分、進行深呼吸等，能幫助大腦順利從睡眠過渡到清醒。結合柔和的鬧鐘聲、自然光線與穩定作息，才能真正讓每天早晨都精神飽滿。

早上起不來怪鬧鐘？研究揭iPhone「這鈴聲」效果最佳

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