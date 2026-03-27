反彈聲浪大 OpenAI無限期擱置成人版聊天機器人計畫

美國人工智慧（AI）軟體業巨擘OpenAI今天表示，已無限期擱置讓聊天機器人開放露骨情色內容的計畫。（路透）

美國人工智慧 （AI）軟體業巨擘OpenAI 今天表示，已無限期擱置讓聊天機器人開放露骨情色內容的計畫。這項產品計畫先前引發愈來愈大的質疑聲浪，擔心社會和商譽層面風險。

法新社報導，OpenAI去年表示，將放寬旗下熱門聊天機器人ChatGPT的限制，包括對已驗證的成人使用者開放情色內容，說這是根據「將成人使用者視為成人對待」的原則。

英國「金融時報」（Financial Times）率先報導OpenAI擱置計畫的決定。報導指出，這項內部稱為「香水檸檬（Citron）模式」的成人內容功能，引發OpenAI員工和投資人反彈，包括質疑是否符合OpenAI聲稱確保AI造福人類的使命，及擔憂任何隨之而來的商業利益對OpenAI名聲構成的風險。

OpenAI告訴金融時報，他們希望先對露骨對話產生的效應及情感依附議題進行長期研究，再做出任何產品決定。

面對法新社尋求置評，OpenAI的1名發言人表示並無任何補充。

OpenAI為了努力維持在AI市場的領先地位，正在捨棄公司高層形容為無關緊要的計畫。

OpenAI本周也宣布，將逐步關閉旗下影音社群軟體Sora，這款應用程式（app）遭批評造成大量附加價值低的AI內容在網路上氾濫 。