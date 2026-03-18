我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗飛彈攻擊卡達 全球最大液化天然氣生產樞紐遇襲

Fed 決策／鮑爾說評估伊朗戰爭影響為時過早 五要點一次看

「LINE 行事曆」上線 對話中即可快速建立行程、可跨群組管理行程

記者彭慧明／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，並提供提醒通知功能。(LINE台灣／提供)
「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，並提供提醒通知功能。(LINE台灣／提供)

LINE 18日宣布在LINE通訊軟體的聊天室中推出「LINE行事曆」功能，用戶可從LINE對話中輕鬆建立行程、跨群組管理行程，並設定自動提醒，提供全新使用體驗。LINE行事曆功能對應的手機版本為LINE 26.3.0（含）以上，或直接更新到最新版本。Android用戶更新LINE後可搶先體驗，iOS用戶待近期釋出LINE對應版本後即可使用。未來LINE也預計將此功能做成獨立App。

目前LINE聊天訊息與行事曆分開，經常需要翻找LINE訊息來確認，以及頻繁切換視窗來建立或再次確認行程，相當費時費力。「LINE行事曆」提供許多以LINE特有溝通方式為起點的功能，用戶可以建立自己的個人行事曆，也可以在一對一或群組聊天室中來建立共用的行事曆。在共用行事曆中，行程參與成員都能一起掌握出席狀況。

「LINE行事曆」提供的主要功能包括快速建立行程。聊天室內的日期文字會變成超連結，點擊即可建立行程。或長按一則訊息，在跳出選單中點選「行事曆」建立行程。將對話中的日期直接建立為行程，好處是方便確認，省去來回翻找訊息的麻煩。以及跨群組管理行程，LINE行事曆可整合不同群組中建立的所有行程，一目瞭然不漏接。會設定自動提醒通知，建立行程時，可設定提醒通知功能，系統會透過「Service Messages」已認證官方帳號（綠盾）自動發送提醒給預定參加的成員，讓主揪更輕鬆。

LINE預計在2026年7月，將再推出LINE行事曆的獨立應用程式，擴充進階功能，並能與 LINE 內的行事曆功能同步，根據不同的使用場景切換使用。

世報陪您半世紀

上一則

俄勒岡私有瀑布網路求售 州政府210萬買下它

下一則

顧客丟棄物有夠噁...賣場員工揭最討厭的手推車使用習慣

延伸閱讀

黃仁勳談龍蝦大讚「絕對是下一個ChatGPT」 舉例人人都能設計廚房

黃仁勳談龍蝦大讚「絕對是下一個ChatGPT」 舉例人人都能設計廚房
黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元
Panda Mobile推出OnePool™中美流量共享方案、學生套餐

Panda Mobile推出OnePool™中美流量共享方案、學生套餐
最近公廁在哪裡？ Google Maps整合AI推問答新功能

最近公廁在哪裡？ Google Maps整合AI推問答新功能

熱門新聞

第二十屆金馬獎頒獎典禮，石安妮獲最佳童星獎。圖／聯合報系資料照(1983/11/16 本報記者攝影)

「星星知我心」出學霸 童星石安妮息影轉行當駐美特派記者

2026-03-11 23:25
雞蛋是全營養食物，搭配其他食材時只要稍加注意就能吃得健康美味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Felicity Tai）

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

2026-03-13 21:25
好市多不只販售大份量商品，還有很多不到10元的食品讓人可以用實惠的價格吃到美味的一餐。圖為台灣好市多美食區，和本新聞無關。(圖／讀者提供)

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

2026-03-13 23:20
在2026年馬年當中，有3個生肖整體運勢被看好，不僅事業發展順利，財運也同步提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska www.kaboompics.com）

馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫

2026-03-12 22:25
日出的土鳳梨酥，吃得到鳳梨的鮮甜纖維。(聯合報系資料照)

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

2026-03-09 21:25
4生肖在三月特別容易被注意到，因為職場上的好機會，多半還是留給那些願意把基本功顧好的人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

三月吹起春風時 4生肖綻放才華「登高迎新機」

2026-03-10 23:25

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業