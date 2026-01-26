彭博：蘋果下月推Gemini為後盾的新版Siri 將深度整合至核心App

蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術後，原有專案已縮減規模。 (路透)

App le Intelligence 推出一年多以來，蘋果在應用程式中新增的 AI 功能寥寥無幾。近日新增的功能包括 Apple Music 的「自動混音」（AutoMix）和 Apple Watch 的「運動夥伴」（Workout Buddy）。不過，這重情況會今年出現轉變。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在《Power On》電子報中指出，蘋果計劃把即將推出、由 Gemini 提供技術支援的新版 Siri ，「深度整合至各項核心應用程式」。

蘋果原本的計畫遠比現在更有野心，有一陣子持續投入名為「全球知識問答」（World Knowledge Answers）的專案，目標是要和 ChatGPT 及 Perplexity 等對手競爭。不過，隨著蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術，此專案已縮減規模。

「全球知識問答」並非唯一被縮減的計畫。根據葛曼的說法，蘋果原本也在進行 Safari 瀏覽器的 AI 大改版：

葛曼寫道：「2026 年的一項重大優先任務，原是打造一款為 AI 時代量身設計、全面翻新的 Safari 瀏覽器，用以對抗 Perplexity 與 OpenAI 的新產品。計畫中的功能包括評估文件套數據的可信度，並跨多個來源進行資訊比對。」

這些計畫目前也已停擺，不過葛曼表示，相關工作仍有機會在 WWDC26 之前重啟。此外，葛曼指出，蘋果針對 AI 健康功能也已「推倒重來」。

據報導，蘋果原本「規劃在 Safari、TV、健康、音樂和 Podcast 等應用程式中，嵌入獨立的聊天機器人體驗」。但在機器學習與 AI 戰略資深副總裁詹南德雷亞（John Giannandrea）離職後，蘋果轉而規劃更具整合性的體驗。蘋果不再於各個應用程式中設置獨立的聊天機器人，而是計畫將即將推出、基於 Gemini 技術的 Siri「深度」整合至核心應用程式之中。

葛曼進一步報導，新版 Siri 最快將於下個月發布。過去，蘋果也曾展示過 Siri 如何透過 App Intents 和各項應用程式進行整合。

不論如何，2026 年對 Apple Intelligence 而言，無疑是令人振奮的一年。外界預期蘋果終於將推出在 WWDC24 首次亮相、經過全面翻新的 Siri。