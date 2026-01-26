我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

彭博：蘋果下月推Gemini為後盾的新版Siri 將深度整合至核心App

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術後，原有專案已縮減規模。 (路透)
蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術後，原有專案已縮減規模。 (路透)

Apple Intelligence 推出一年多以來，蘋果在應用程式中新增的 AI 功能寥寥無幾。近日新增的功能包括 Apple Music 的「自動混音」（AutoMix）和 Apple Watch 的「運動夥伴」（Workout Buddy）。不過，這重情況會今年出現轉變。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在《Power On》電子報中指出，蘋果計劃把即將推出、由 Gemini 提供技術支援的新版 Siri，「深度整合至各項核心應用程式」。

蘋果原本的計畫遠比現在更有野心，有一陣子持續投入名為「全球知識問答」（World Knowledge Answers）的專案，目標是要和 ChatGPT 及 Perplexity 等對手競爭。不過，隨著蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術，此專案已縮減規模。

「全球知識問答」並非唯一被縮減的計畫。根據葛曼的說法，蘋果原本也在進行 Safari 瀏覽器的 AI 大改版：

葛曼寫道：「2026 年的一項重大優先任務，原是打造一款為 AI 時代量身設計、全面翻新的 Safari 瀏覽器，用以對抗 Perplexity 與 OpenAI 的新產品。計畫中的功能包括評估文件套數據的可信度，並跨多個來源進行資訊比對。」

這些計畫目前也已停擺，不過葛曼表示，相關工作仍有機會在 WWDC26 之前重啟。此外，葛曼指出，蘋果針對 AI 健康功能也已「推倒重來」。

據報導，蘋果原本「規劃在 Safari、TV、健康、音樂和 Podcast 等應用程式中，嵌入獨立的聊天機器人體驗」。但在機器學習與 AI 戰略資深副總裁詹南德雷亞（John Giannandrea）離職後，蘋果轉而規劃更具整合性的體驗。蘋果不再於各個應用程式中設置獨立的聊天機器人，而是計畫將即將推出、基於 Gemini 技術的 Siri「深度」整合至核心應用程式之中。

葛曼進一步報導，新版 Siri 最快將於下個月發布。過去，蘋果也曾展示過 Siri 如何透過 App Intents 和各項應用程式進行整合。

不論如何，2026 年對 Apple Intelligence 而言，無疑是令人振奮的一年。外界預期蘋果終於將推出在 WWDC24 首次亮相、經過全面翻新的 Siri。

AI Siri App

上一則

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

下一則

FENDI男裝亮起來 張孝全演繹實穿時尚

延伸閱讀

庫克接班人？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果「設計團隊」

庫克接班人？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果「設計團隊」
蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個
蘋果終於要把Siri將變聊天機器人 找檔案、生成照片「喊一聲」就搞定

蘋果終於要把Siri將變聊天機器人 找檔案、生成照片「喊一聲」就搞定
年節展攤位／Gemini Food老董食品 超人氣年節美味

年節展攤位／Gemini Food老董食品 超人氣年節美味

熱門新聞

馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

2026-01-17 23:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名