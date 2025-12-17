我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放Apple Pay結帳原因曝光

雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明

Google推出高效率、低成本Gemini 3 Flash

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google 17日推出Gemini 3的較低成本版本。 (路透)
Google 17日推出Gemini 3的較低成本版本。 (路透)

Google針對旗下產品，推出效率更高、成本更低的最新人工智慧（AI）模型，延續了公司最近成功發布Gemini 3之後，帶來的成長動能。

Google周三（17日）宣布推出Gemini 3 Flash，這是其旗艦級模型的低成本版本，旨在協助使用者更快速地處理更為複雜的查詢需求。這款新模型將取代Gemini應用程式中的2.5 Flash，並成為Google搜尋中AI模式的預設系統。

Google上個月推出Gemini 3 Pro，獲得市場高度好評，重新鞏固公司在AI競賽中的領先地位。此後，對手OpenAI宣布進入「紅色警戒」狀態，並推出其旗艦AI模型GPT-5模型的新版本，以及一款更新後的影像生成模型，以追趕 Google在AI領域的提供的服務。

Google DeepMind Gemini 產品管理資深總監多希（Tulsee Doshi）說：「數周前，我們發布了Pro版本，並對市場的反應感到非常振奮。」她指出，透過Gemini 3 Flash，「我們將模型帶給每個人」。

Google搜尋產品副總裁斯坦（Robby Stein）表示，在Google搜尋中，新的Flash模型將協助使用者進行更精細、具備多重條件的查詢，例如：搜尋適合有年幼子女家庭的最佳夜間活動等等。

根據Google官方部落格貼文，在AI模式之下，Google搜尋也將提供Gemini 3 Pro，並同步開放使用Google高階版影像生成工具Nano Banana。

Google AI Gemini

上一則

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

下一則

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

延伸閱讀

台人在美國餐廳Google評論藏「加密訊息」 網笑翻：超越注音文

台人在美國餐廳Google評論藏「加密訊息」 網笑翻：超越注音文
亞馬遜新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

亞馬遜新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技
路透：Google獲Meta相助 盼削弱Nvidia軟體優勢

路透：Google獲Meta相助 盼削弱Nvidia軟體優勢
OpenAI前核心研究者 姚順雨出任騰訊AI新部門負責人

OpenAI前核心研究者 姚順雨出任騰訊AI新部門負責人

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25
網路上充斥各種理財方法，有些不僅無法賺錢，還會讓人陷入財務問題。金錢示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jonathan Borba）

賠錢又可能吃上官司 這7種理財建議別跟風

2025-12-12 19:25

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏