我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

中央社／紐約8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Warby Parker表示正與Google合作。(路透資料照片)
Warby Parker表示正與Google合作。(路透資料照片)

美國眼鏡品牌Warby Parker今天表示，正與Alphabet旗下的谷歌（Google）合作，開發輕量人工智慧（AI）眼鏡，預計首款產品將於2026年問世。

路透報導，這項消息是在The Android Show XR Edition活動中宣布，是兩家公司自今年稍早公布合作夥伴關係以來，首次公開設定產品上市時間表。

Google近來積極重返擴增實境與穿戴式科技領域，目前Meta Platforms與蘋果（Apple）已在這個領域搶得先機。

Meta投入大量資源開發Quest混合實境頭盔與雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡；蘋果則於今年初推出Vision Pro頭戴式裝置，主打高階空間運算裝置。

Google約10年前曾擱置以消費者為中心的Glass產品，現在則希望透過AI整合與策略聯盟，讓智慧眼鏡成為主流。

與Warby Parker的合作，將運用Google的Android XR平台與Gemini AI模型，在日常眼鏡中導入多模態人工智慧，目標打造適合全天配戴的產品。

Warby Parker表示，這款新眼鏡將具備「輕盈且支援AI」特色，但尚未透露價格或銷售相關細節。

Google則在一篇部落格文章中提到，正與三星（Samsung）、Gentle Monster與Warby Parker攜手開發兼具時尚與輕量的眼鏡。

這項計畫涵蓋兩種類型的設備：一為無螢幕AI眼鏡，內建喇叭、麥克風與鏡頭，可與Gemini自然互動；另一類則為顯示型AI眼鏡，配備鏡片顯示器，可私密地查閱導航或翻譯字幕等資訊。

AI Google 智慧眼鏡

上一則

皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉

下一則

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

延伸閱讀

Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統

Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統
眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App
迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新

迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新
ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？