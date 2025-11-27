阿里巴巴發布夸克AI眼镜 正式進軍可穿戴設備市場

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴今發布其首款由自研千問大模型驅動的夸克AI眼镜，正式進軍消費機AI可穿戴設備市場。圖／取自華爾街見聞
阿里巴巴27日發布其首款由自研千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，正式進軍AI可穿戴設備市場，售價人民幣1,899元（約268美元）起， 與支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里生態核心深度集成。阿里方面表示，有信心這是目前市面上「最好的AI眼鏡」。目前，S1已通過阿里巴巴旗下天貓、京東、抖音以及中國600多家線下門市發售。

阿里巴巴今年7月在2025世界人工智慧大會（WAIC）開幕首日，公布首款自研「夸克AI眼鏡」的技術研發進展，當時預估將於年底上市。此次阿里推出兩款型號S1和G1，兩個系列共六款單品。S1系列配有不同框型和顏色，最低到手價人民幣3799元；G1除提供兩種框型，還提供太陽鏡款，最低到手價人民幣1,899元起。這六款AI眼鏡均搭載阿里最新的千問AI助手。

夸克AI眼鏡S1搭載雙旗艦晶片，保證千問能夠快速響應需求。產品採用雙光機雙目顯示方案，亮度可達 4000 nits，即便在戶外強光環境下，千問的交互資訊也能清晰顯示，更好地應對導航、翻譯等高頻率的使用場景。

誇克AI眼鏡首度將手機級影像能力引入智能眼鏡，在複雜環境下仍能獲取高品質畫面，為後續識別、理解和內容創作打下基礎；產品配有五個麥克風陣列加骨傳導，能夠更精準地拾取人聲、過濾環境噪音，讓使用者在嘈雜場景下也能自然地與千問對話；鼻托、耳彎等部位的仿生設計，一體化貼合的配鏡方案，前後1:1的均衡配重，提供全天候舒適佩戴體驗。

這款產品的核心競爭力在於其與阿里生態系統深度整合。眼鏡由千問大模型驅動，無縫連接多個核心應用，例如使用者可以通過它進行支付寶支付，或在淘寶上進行比價。阿里還與網易及騰訊達成合作，為眼鏡用戶提供網易雲音樂和QQ音樂服務。

華爾街見聞指出，夸克AI眼鏡是阿里巴巴在消費級AI市場一次雄心勃勃的推進，是將其業務重組為「AI-First」公司後的一項重要戰略延伸。公司正在積極將其AI能力從軟體應用拓展至硬體終端，以期在競爭激烈的市場中開闢新賽道。

阿里入局智能眼鏡，正值智能眼鏡市場競爭日益激烈的時刻。Meta以其Ray-Ban智能眼鏡和接近80%市場份額的VR頭戴裝置佔據主導。蘋果公司銷售Vision Pro頭戴裝置，三星則在10月發布了採用Google AI功能的Galaxy XR擴展現實頭戴裝置。

