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麻省理工研究：常用ChatGPT 恐致認知衰退

記者張聲肇／即時報導
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麻省理工學院研究發現，ChatGPT用多了，批判思考能力會受損，可能導致認知衰退。(路透)
麻省理工學院研究發現，ChatGPT用多了，批判思考能力會受損，可能導致認知衰退。(路透)

麻省理工學院媒體實驗室研究人員發現，ChatGPT用多了，批判思考能力會受損，顯見常用人工智慧程式，可能導致認知衰退。

研究團隊將試驗對象分三組：一組用OpenAI公司的ChatGPT，一組用谷歌的搜尋引擎，另一組什麼都不用，「純用自己的腦袋」，寫幾篇SAT學測論文。參與試驗人員都戴上腦電波圖描記器(electroencephalography )，監測腦部不同部位的活動。

結果幾個月下來，使用CharGPT的那組，腦部活動最少，「神經、語言與行為」方面的表現都較差。這組一開始會運用大語言模型，查問論文結構方面的問題，但到了研究觀察期末，反而更常將整篇論文複製、轉貼交差。

運用谷歌搜尋引擎寫論文那組，腦部活動中等，而「純用腦」組的腦電波圖呈現「最強也最廣」的網絡。

研究結論：大型語言模式用多了，認知能力會受損，年輕人尤然。此一發現，恰逢教育人員還在苦苦摸索，越來越多學生運用人工智能作弊，因為AI工具太容易取得，該怎麼定位AI在教學上的角色，才不失教育的真諦。

研究報告主執筆人柯斯密娜(Nataliya Kosmyna)說，「促使我在報告還未完全經過同儕評斷前，就提前發表的原因是，我恐怕在6-8個月內，有決策權的人會說，『幼稚園的教學，就交給GPT吧』。那絕對不是好事，絕對有害無益；對腦部的發展，是極大的風險」。

可是，把AI引進教育體系的步調，絲毫沒有緩和的跡象。川普總統4月簽署行政命令，要把AI融入美國學校的教室。白宮高階幕僚夏夫(Will Scharf)說，這道命令的基本概念是，要確保美國學童和年輕人學會運用AI工具，訓練好未來的勞動力，讓他們具有經濟競爭力，因為AI越來越重要。

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