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YouTube被爆用使用者上傳的影片 訓練Google AI模型

編譯簡國帆／即時報導
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CNBC報導，Google正運用龐大的YouTube影音資料庫，訓練其人工智慧（AI）模型。（路透）
CNBC報導，Google正運用龐大的YouTube影音資料庫，訓練其人工智慧（AI）模型。（路透）

CNBC報導，Google正運用龐大的YouTube影音資料庫，訓練其人工智慧（AI）模型，包括Gemini、及影音和音訊生成工具Veo 3，而且許多創作者並不知情。

知情人士透露，Google正運用超過200億支YouTube影片，訓練這些新時代的AI工具。專家指出，這可能造成和創作者與媒體業者之間的智慧財產權爭議。

Google證實仰賴YouTube訓練其AI模型，但表示訓練只會用到特定子集的影音，遵循和創作者及媒體公司的特定協議，「我們總是用YouTube內容精進我們的產品，這點在AI出現後並未改變」，「我們也認知有必要設施護欄，因此我們投資強大的保護措施，允許創作者在AI時代保護其影像和作品，這是我們承諾會繼續做的事情」。

YouTub去年9月已宣布，將以YouTube內容「改善產品體驗…包括透過機器學習與AI應用」，但專家指出，創作者和媒體機構並未廣泛理解，Google正運用影音訓練訓練AI模型，YouTube也未說明在該平台的200億支影音中，有多少、以及那些被用來訓練AI。基於該平台的規模，只用1%訓練，就相當於23億分鐘的內容，訓練資料比其他競品AI模型多出40倍。

此外，上傳內容到YouTube平台的用戶，雖能選擇不讓自己的內容被亞馬遜、蘋果及輝達（Nvidia）等特定AI公司用於第三方訓練，卻沒辦法選擇不讓Google用來訓練其AI模型。

CNBC指出，在詢問多位創作者和智慧財產權專家後，沒人知道、或曾被YouTube通知其內容可能被用於訓練Google的AI模型。在Google 5月宣布Veo 3模型後，YouTube會以用戶影音進行訓練值得關注。Google在發表Veo 3模型時，展現院線片水準的影像序列，整支影片的視覺與音訊全是由AI生成。

為創作者保護數位身分的Loti公司執行長艾瑞岡尼指出，在創作者耗費大量心力製作影音後，Google很可能再從這些影音取得數據，幫助Veo 3模型成為這些創作者的「臨摹」與「合成」版。

根據YouTube，幾乎所有主要媒體業的得利創作者每天平均會上傳2,000萬支影音到該平台，許多創作者表示，現在擔心自己可能在不知情的情況下，幫助訓練一個最終可以成為競爭對手、甚至可能取代自己的系統。

即便Veo 3的最終成品未直接複製現有作品，這些生成的內容仍可能促成一些商業工具，未來和創作者相競爭，而且都未取得原始創作者同意、未提供補償、也未標明來源。

幫助個人作品授權、並保護作品免遭濫用的Vermillio公司執行長尼利說，愈來愈多創作者發現各平台都出現自己作品的偽造版，Veo 3這類新工具只會加速這個趨勢，雖然YouTube有權使用其平台的內容，但許多創作者都不知道自己的影音正被用於訓練會生成影音的AI軟體。

Vermillio運用自有工具「Trace ID」，評估一支AI生成的影音內容是否與人類創作的影音大幅重疊，以零到100評分，例如一支來自澳洲創作者布羅迪羅斯（Brodie Moss）的影音，與Veo 3生成的內容高度符合，影音辨識分數為71分，光是音訊就超過90分。

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