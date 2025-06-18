我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

美國務院恢復國際生簽證面談 不符合1前提恐被拒簽

郭明錤：蘋果明年將推出高價款摺疊iPhone

編譯劉忠勇／綜合外電
iPhone 始終是蘋果營收主力。(美聯社)
iPhone 始終是蘋果營收主力。(美聯社)

有「最強蘋果分析師」之譽的天風國際證券分析師郭明錤周三指出，蘋果（Apple）計劃最快明年開始生產折疊式 iPhone

據CNBC報導，郭明錤指出，這款摺疊機可能採用三星顯示器的螢幕，三星顯示器預計明年為蘋果生產多達 800 萬片的摺疊螢幕。不過，包含機身轉軸等其他零組件仍未定案。郭明錤認為，這款機種將定位為高價產品。

郭明錤也強調，目前蘋果對摺疊 iPhone 的規劃尚未完全拍板，仍可能有所調整。

iPhone 是蘋果營收主力，2024 會計年度銷售金額達 2,010 億美元，占整體營收過半，毛利率亦居高不下。不過，iPhone 銷售額已在 2022 年見頂，蘋果持續尋求新切入點，吸引更多用戶換購高單價機種。

華為、三星等競爭對手早在 2019 年便陸續推出摺疊智慧手機，訴求提供平板級的螢幕尺寸，同時保有可放入口袋的便利。不過目前摺疊機仍面臨一些硬體瓶頸，例如螢幕摺痕等問題尚未完全解決。

市調機構 TrendForce 去年指出，具摺疊功能的手機在整體智慧手機銷售中占比僅 1.5%。另一研究機構 Counterpoint 今年初則表示，摺疊手機市場在 2024 年僅成長約 3%，並預測 2025 年可能進一步萎縮。

iPhone 三星

上一則

13種花卉蔬菜適合在6月栽種 可以吃也可讓花園賞心悅目

下一則

煎烤香腸老是焦掉難吃？烹調前多做一件事煮出完美風味

延伸閱讀

蘋果傳明年發布新耳機 供應商鴻海利多

蘋果傳明年發布新耳機 供應商鴻海利多
蘋果AI入中腳步近？阿里推蘋果MLX框架優化AI模型

蘋果AI入中腳步近？阿里推蘋果MLX框架優化AI模型
iPhone更耐用的祕密？開箱蘋果矽谷測試實驗室

iPhone更耐用的祕密？開箱蘋果矽谷測試實驗室
iPhone登上5月中國手機市場銷售冠軍 疫後最佳表現

iPhone登上5月中國手機市場銷售冠軍 疫後最佳表現

熱門新聞

汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

2025-06-09 19:35
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

2025-06-11 21:35
汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

2025-06-13 21:35
澳洲消費者團體CHOICE在12日公布市售20款防曬用品實測調查，高達80%未達到標榜SPF防護力。(取材自CHOICE官網)

澳調查曝80%知名防曬用品未達標 防曬係數僅這4牌過關

2025-06-12 00:50
四生肖個性無私。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

2025-06-12 22:50
四星座天生好命，如同手捧「金飯碗」般幸福過一生。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

2025-06-13 22:45

超人氣

更多 >
中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅
伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠