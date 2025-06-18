尼爾森報告：串流首度稱霸電視螢幕 超越傳統與有線電視總和

尼爾森最新報告顯示，美國觀眾透過電視觀看串流平台內容的時間，首次超越傳統無線與有線電視總和，象徵用戶習慣轉變的大趨勢。尼爾森預測，儘管未來排名仍會波動，串流終將成為電視收視主流。(路透／Alamy)

尼爾森最新報告顯示，美國觀眾透過電視觀看串流平台內容的時間，首次超越傳統無線與有線電視總和，象徵用戶習慣轉變的大趨勢。尼爾森預測，儘管未來排名仍會波動，串流終將成為電視收視主流。

CNBC報導，尼爾森「The Gauge」每月收視報告指出，2025年5月串流占整體電視收視的44.8%，創下歷史新高；相較之下，傳統無線電視占20.1%，有線電視24.1%，合計為44.2%，略低於串流平台。

尼爾森表示，自4年前開始發布月報以來，串流收視大幅成長71%，而傳統電視與有線電視的收視則分別下滑21%與39%。

尼爾森產品策略資深副總傅勒（Brian Fuhrer）表示：「雖然許多人原以為這個轉折會更早出現，但體育賽事、新聞與新一季節目內容，讓傳統與有線電視意外地撐這麼久。」

自2021年以來，「The Gauge」報告顯示，串流平台在整體電視收視中的占比持續上升，逐漸搶走傳統電視與有線電視的觀眾。

傅勒表示，串流收視快速成長的主因有三項：首先是免費、有廣告的串流電視平台（FAST）；其次是YouTube 崛起；第三則是傳統媒體公司紛紛調整策略，轉向以串流為核心的觀眾群。

YouTube過去4年已躍升為串流平台龍頭。若不計入YouTube TV，其主體平台自2021年以來的收視比例已成長120%。2025年5月，YouTube占整體電視收視的12.5%，是目前所有串流平台中最高，並且連續4個月占比上升。

傳統媒體公司持續轉型為「串流優先」的營運模式，也是近年一項重要趨勢。像Hulu、Paramount+與Peacock等平台，近來的定位已從與傳統電視競爭轉為互補。例如，2024年巴黎奧運可透過NBC及其串流平台Peacock觀看。

根據尼爾森的數據，Netflix 已明確站穩付費訂閱服務的龍頭地位。過去4年來，Netflix電視收視成長27%，並在這段期間持續是整體電視使用中最主要的付費訂閱平台。

尼爾森指出，儘管串流平台在本月首度超越傳統與有線電視的總和，但這項里程碑未必每個月都穩定重現，特別是下半年進入美式足球賽季後。不過，尼爾森預測，從長期趨勢來看，串流終將穩定成為電視收視的第一大來源。