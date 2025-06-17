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昔日夥伴鬧僵 OpenAI、微軟緊張日漸升溫

編譯簡國帆／綜合外電
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OpenAI與大股東微軟（Microsoft）之間的緊張日漸升溫。(路透)
OpenAI與大股東微軟（Microsoft）之間的緊張日漸升溫。(路透)

媒體披露，OpenAI與大股東微軟（Microsoft）之間的緊張日漸升溫，OpenAI希望微軟能放鬆對該公司運算資源與未來獲利的控制。OpenAI甚至討論，可能以指控微軟雙方合作期間有反競爭行為，促成聯邦當局介入調查，作為威脅籌碼。

OpenAI與微軟重新協商合約條款，可能帶來科技業史上數一數二深遠的影響。The Information等媒體引述知情人士指出，OpenAI希望調整與微軟的現有合約條款，不再由微軟雲端平台獨家託管OpenAI的模型，並且希望給予微軟在OpenAI轉型為營利公司後的約33%持股，換取微軟放棄對OpenAI未來獲利的權利。

OpenAI已告知投資人，希望退出與微軟的獨家雲端合約，不再以微軟為OpenAI透過應用程式介面銷售模型的獨家雲端供應商，有望給予微軟的對手亞馬遜和Google機會。

知情人士透露，OpenAI也希望縮減微軟在未來幾年能獲得的營收分潤，部分方式是把新產品排除在現有協議之外。若OpenAI與微軟未調整現有的微軟分成20%協議，由於OpenAI預測營收將在2030年達到1,740億美元，微軟有望獲得約350億美元。

此外，OpenAI與微軟目前的協議，給予微軟到2030年都能使用OpenAI智慧財產權（IP）的權利，但在OpenAI以30億美元收購程式編碼新創公司Windsurf後，由於微軟也有自家AI程式編碼產品GitHub Copilot，彼此相互競爭，OpenAI不希望微軟獲得使用Windsurf IP的權限。

OpenAI也希望討論對「通用AI」（AGI）的定義。根據現行合約，微軟將在OpenAI實現通用AI後，放棄對OpenAI的分潤與使用OpenAI IP的權利。

OpenAI執行長奧特曼已和微軟執行長納德拉等主管會談，但進展不多，只有微軟允許OpenAI向其他雲端供應商租用伺服器，但微軟仍是OpenAI銷售模型給企業的獨家雲端轉售業者，OpenAI也對租用微軟伺服器做出龐大的支出承諾。

知情人士說，微軟還沒同意OpenAI的條件，也正尋求在其他地方取得讓步，包括延長微軟有權使用OpenAI IP的時間，由於談判艱難，OpenAI的主管最近幾周已討論「核武選項」方案，指控微軟在雙方合作期間有反競爭行為，可能涉及尋求聯邦當局審查合約條款，以確定是否有潛在的違反反壟斷法律行為，以及發動公開宣傳，但可能雙方六年來的夥伴關係。

OpenAI和微軟在聯合聲明表示，雙方擁有長期且富有成效的合作關係，談判還在進行中，也樂觀認為雙方未來多年將繼續合作。

雖然OpenAI的多項產品都能帶入營收，但每年仍虧損數十億美元，該公司面臨必須在一年內完成整頓為公益公司的期限壓力，否則可能失去200億美元資金。

此外，OpenAI已從國防部贏得2億美元的實驗計畫合約，將在未來一年協助五角大廈，決定要如何在廣泛的行政和安全任務中，使用AI。

AI OpenAI 微軟

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