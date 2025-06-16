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蘋果AI入中腳步近？阿里推蘋果MLX框架優化AI模型

記者黃雅慧／即時報導
此前有消息指出，蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在中國啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持。（路透）
此前有消息指出，蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在中國啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持。（路透）

阿里巴巴旗下通義千問（Qwen）推出基於蘋果公司MLX框架深度優化的全部Qwen3系列模型，象徵蘋果智能（Apple Intelligence）在中國的推出似乎已指日可待。

MLX是蘋果公司專為自研Apple Silicon晶片（如M系列晶片）開發的開源機器學習框架，高效利用蘋果為其晶片設計的統一內存架構。

《通義千問》在一篇文章中指出，團隊將一次性全部開源32款官方Qwen3 MLX模型，從而實現這些模型在iPhone、iPad，以及Mac電腦上的輕鬆部署，做到全場景覆蓋。

儘管蘋果智能在iOS 18.4版本中已經支持簡體中文，但其生成式人工智能功能尚未在中國正式上線。此前消息稱，蘋果曾考慮與字節跳動和百度合作，但最終選擇了阿里巴巴作為合作夥伴。而在川普關稅戰期間，紐約時報報導，川普政府擔憂蘋果與阿里合作會助長中國AI發展，令外界疑慮阿里與蘋果的合作會否生變。

日前召開的蘋果全球開發者大會（WWDC）上，蘋果公司並沒有宣布其人工智能應用「Apple Intelligence」在陸獲批的進展，讓部分中國用戶感到失望。

阿里巴巴在今年4月首次發布Qwen3人工智能模型時，宣稱其採用了混合架構，性能優於之前的Qwen2.5模型。該模型支持119種語言和方言，並具備專家混合（Mixture of Experts，MoE）模型以及「混合推理能力」。

蘋果日前發布iOS 18.6首個開發者測試版，但蘋果智能並未在中國上線。據AppleInsider稱，iOS18.6自2025年4月初以來一直處於開發階段，蘋果可能會選擇在iOS 18.6的正式公測版中向中國用戶提供蘋果智能的預覽，而不是在開發者測試版中推出。

iOS Apple 阿里巴巴

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