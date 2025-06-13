談人型機器人 廣達林百里逆風：難做又貴、又沒客人

廣達13日舉行股東常會，廣達董事長林百里（右）、副董事長梁次震（左）出席。(記者葉信菉／攝影)

在特斯拉創辦人馬斯克、輝達執行長黃仁勳的推廣下，外界對人型機器人有高度期待，但廣達董事長林百里13日在股東會上被問及機器人展望，卻保守表示「難做又貴、又沒有客人」；在量子電腦 布局上，他說，現在的廣達正處於十年磨一劍的磨劍階段。

對於量子運算 前景，林百里認為，量子運算技術愈來愈成熟，應用一直在變動，應用需求與技術能力剛好碰上，才會有商機，廣達部署方面則是「見招拆招」。

有別於其他公司開發量子模擬或演算法，廣達主要投入量子運算電腦，林百里指出，具體布局是商業機密，有人認為量子電腦問世要10年、有人說15年，10年也好，就可以晚點退休，「也符合我說的十年磨一劍，我們現在開始磨劍」。

林百里在股東會上針對AI （人工智慧）市場釋出樂觀看法，透露客人目前「一直給我們很多、很好的訂單」，幹部和團隊未來將透過計算（算力）、新技術、新應用擴大產品線發展，賣對的產品給對的客人。他也在股東會上讚美集團旗下達明機器人做得很好。

然而，林百里對於人型機器人的發展前景持保留態度。他說，許多企業積極研發人型機器人，技術也不斷演進，但「講（機器人）好的人很多，講不好的人也很多」，若以企業經營者角度觀之，CP值（性價比）高不高才是關鍵。

觀察全世界發展，他指出，儘管現階段全球許多業者都在製造人型機器人，但還沒有一家做大。

他解釋，家庭、照護市場所應用的人型機器人，普及尚需時間，因為機器人零組件、組裝、技術和AI等整合愈來愈複雜，「很貴」，廣達之所以尚未投入人型機器人開發，是覺得市場現階段未成熟，技術難度又高，「難做又貴、又沒有客人，所以我們還在研究中，沒有參加這個項目」。

事實上，林百里去年就說，「機器人不一定要長得像人」，認為智慧工廠中的機械手臂，或各類終端結合感測器、鏡頭、AI，就相當智慧，但人類一直在幻想著把自己的樣態複製到機器人，就像「原子鐵金剛」的電影。

林百里被問及怎麼看20年後的AI、機器人發展，他說，自己20年後就96歲了，「這種太遠的事情，對我來講，還是不要想那麼遠比較好」。