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美白宮AI事務主管：中國AI模型 僅落後美國3至6個月

記者林宸誼／即時報導
美國白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯表示，中國在AI模型方面僅落後美國3到6個月。他並警告，若政府過度監管AI產業，可能會使美國失去市場主導地位，把市場拱手讓給中國。(路透)
美國白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯表示，中國在AI模型方面僅落後美國3到6個月。他並警告，若政府過度監管AI產業，可能會使美國失去市場主導地位，把市場拱手讓給中國。(路透)

美國白宮人工智慧AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，中國在AI模型方面僅落後美國3到6個月。他並警告，若政府過度監管AI產業，可能會使美國失去市場主導地位，把市場拱手讓給中國。

路透指出，這番代表美國的AI政策重心可能會轉向推動AI晶片和模型向更大範圍的市場出口，以加強美國在全球市場的主導地位與中國競爭。

薩克斯10日在華盛頓舉行的亞馬遜科技（AWS）技術峰會上說：「中國在AI領域並沒有比我們落後很多年，可能只差3到6個月，這是一場勢均力敵的競賽」，但白宮隨後澄清，薩克斯所指的是中國的AI模型，並補充中國在AI晶片性能方面比美國落後1到2年。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）今年1月推出低成本、高效能的AI模型R1，在全球科技界引起震動。此後，多家中國科技企業相繼推出自研模型，主打高性價比，與西方領先模型展開競爭。

薩克斯指出，中國在AI模型方面已取得顯著進展，美國必須儘快掃除過度監管所導致的創新障礙。他警告說，如果5年後市場上充斥著中國通訊巨頭華為的AI晶片，「那就意味著我們輸了…我們絕不能讓這種情況發生。」

薩克斯也淡化了美國AI晶片可能被走私至不良行為者手中的風險。他說：「我們談到這些晶片時，好像它們能被藏在公事包裡偷偷帶走，但事實並非如此。這些其實是高2.4公尺、重2噸的伺服器機架，不會自己走出門外。要確認這些晶片是否在它們應該在的地點其實非常容易。」

薩克斯說：「我確實擔心，我們正走在一條被恐懼驅動的道路上，最終可能會扼殺當前這場令人振奮的技術進展。」

現任川普政府已撤銷拜登政府公布的行政命令和「AI擴散規則」，這些規則限制了部分國家通過進口美國AI晶片所能獲得的算力。

前一任的拜登政府擔心，美國科技公司開發的高性能晶片可能被轉移至中國，並被用於增強中國的軍事能力。但薩克斯認為，所謂「擴散規則」使「擴散」一詞被附上負面含義，「而技術擴散本應是件好事」。

上月川普政府和阿聯宣布計畫，讓這個海灣國家在美國境外建造最大的人工智慧園區。先前拜登2023年公布了限制向該地區出口大部分人工智慧晶片的規定。針對該規定薩克斯質疑，「我們到底給了他們什麼選擇？我們簡直是把他們推向了中國懷抱。」

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