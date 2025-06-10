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蘋果WWDC缺新意？分析：務實策略強調跨裝置整合

中央社／舊金山9日電
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蘋果公司（Apple）9日在年度全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26等大幅改版的作業系統。圖為蘋果執行長庫克。（歐新社）
蘋果公司（Apple）9日在年度全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26等大幅改版的作業系統。圖為蘋果執行長庫克。（歐新社）

蘋果公司（Apple）9日在年度全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26等大幅改版的作業系統，卻遭網友批評缺乏新意。專家分析，蘋果這次選擇較為保守且務實的策略，僅釋出成熟功能給消費者，並強調跨裝置整合性，最大亮點是iPadOS更新後，突破了過去蘋果對平板與筆電明確區分的策略。

蘋果在WWDC發表iOS 26作業系統，採用Liquid Glass（液態玻璃）全新設計語言，模擬能反射和折射周圍的半透明材質，讓內容更聚焦，為iPhone操作提供全新體驗。另公布iPadOS 26、watchOS 26、visionOS 26、tvOS 26、macOS Tahoe 26等新系統，以及個人化智慧系統Apple Intelligence的新功能。

3C科技達人Tim哥曾多次參加WWDC，他在今年活動現場接受中央社記者採訪表示，有網友認為蘋果新系統缺乏新意、升級不夠厲害，是因為蘋果這次選擇較為保守且務實的策略，僅將成熟且實用的功能釋出給消費者，避免推出尚未成熟技術。

Tim哥以iOS 26更新為例，約有75%的功能可立即在Beta測試版中使用，代表蘋果傾向於為消費者提供實際用得到的功能，例如即時翻譯和多工處理，而非僅追求創新但不實用的設計。

他說，蘋果新系統把visionOS的設計語言，移植到iPhone、Mac等其他平台，讓蘋果家族產品的設計更加一致，這是蘋果一貫強調的風格，用戶在不同裝置之間可以獲得更一致的體驗，也體現了蘋果對產品整合的重視，特別是跨裝置操作的整合性。

Tim哥認為，iPadOS的更新無疑是今年WWDC最大亮點，也說明了為何被安排在Keynote發表會壓軸登場。iPadOS更新後，讓iPad更像一台Mac電腦，幾乎75%功能達到Mac水準，突破了蘋果過去對平板與筆電明確區分的策略，更能滿足用戶對於使用平板取代筆電的期待。

此外，WWDC也宣布加強AirPods耳機的控制功能，對於創作者、影音工作者和藝術工作者來說非常實用。Tim哥表示，蘋果明顯針對專業創作市場進行了優化，讓這些用戶在蘋果生態系中能有更好的創作體驗，這也顯示蘋果在功能設計上會考慮到不同用戶族群的實際需求。

美國網站The Information記者狄里（Aaron Tilley）撰文分析，蘋果似乎已從對人工智慧（AI）承諾過高的經驗中記取教訓。去年WWDC蘋果做出一系列有關AI計畫的大膽承諾，展現在ChatGPT時代也有應對方式，但這些宣言最後幾乎都變成半調子，不僅許多標榜Apple Intelligence的功能運作不順，升級版語音助理Siri也至今難產。

狄里觀察，在今年WWDC Keynote發表會上，蘋果對軟體的承諾維持務實取向，聚焦討論遞增式升級，例如橫跨不同作業系統的設計大改版、全新的軟體命名方式和更容易做到的AI功能。

狄里指出，今年WWDC蘋果還受到另一項議題影響，也就是與開發者的緊張關係正在升溫。許多App開發者正尋求利用近期一項法院判決，允許用戶在蘋果App Store以外的管道進行支付，藉此繞過在美國須繳納給蘋果的30%手續費。開發者原本期待蘋果能釋出一些善意，例如降低手續費抽成至15%，但最終沒等到相關消息。

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