OpenAI付費企業用戶破300萬 新增「逐字稿」開會功能

AI聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI宣布，目前已擁有300萬家付費企業用戶。(路透)

AI聊天機器人ChatGPT 的開發商OpenAI 在4日宣布，目前已擁有300萬家付費企業用戶，高於2月時公布的200萬家。

總部位於舊金山 的OpenAI在2022年底推出ChatGPT造成旋風，隔年推出專為職場設計的版本。

OpenAI說，這300萬戶是由ChatGPT Enterprise（企業版）、ChatGPT Team（團隊版）和ChatGPT Edu（教育版）的付費客戶構成。

OpenAI 營運長萊特凱普（Brad Lightcap）接受CNBC採訪時表示，ChatGPT做為消費者工具持續成長，而且在企業內和商業上獲得採用，兩者相輔相成。截至3月底，OpenAI每周活躍用戶數已達5億。

OpenAI表示，目前每周會簽下多達九家的企業用戶，將繼續維持這樣的成長步調。

一名消息人士透露，OpenAI預期今年營收達127億美元。根據另一位消息人士說法，該公司在去年9月時預期年營收達37億美元、虧損50億美元。

萊特凱普說，公司正見到其企業工具在各產業獲得採用，包括像是金融服務、醫療照護等受到高度監管的領域。包括零售業者Lowe's、摩根士丹利和Uber都是其用戶。

OpenAI在周三也宣布多項企業產品更新，包括團隊版的ChatGPT Team和企業版ChatGPT Enterprise的用戶現在可使用名為「connectors」（連接器）的新功能，可讓員工在不離開ChatGPT的情況下，從Google Drive、Dropbox、SharePoint、Box和OneDrive等第三方工具中取用資料。此外，測試版還能使用額外的深度研究連接器功能。

OpenAI還推出了另一項名為「錄音模式」（record mode），讓使用者可以在會議中錄音並做成逐字稿。

這項錄音模式可協助在會議後進行追蹤，而且能整合像是文件和檔案等內部資訊。使用者也可以透過該公司專門用來撰寫文章和程式碼的Canvas工具將錄音轉換為文件。

OpenAI表示，錄音模式開始提供給macOS上的ChatGPT Teams用戶，未來也將提供給ChatGPT Plus、ChatGPT Pro、ChatGPT Enterprise和ChatGPT Edu用戶。