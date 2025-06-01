馬斯克標榜聊天機器人Grok「探求真相」卻淪為笑柄

馬斯克旗下公司開發的Grok聊天機器人，標榜「探索真相」，拒絕政治正確，卻犯了一系列詭異錯誤，淪為自由派人士反諷馬斯克的笑柄。(路透)

兩年前，馬斯克 (Elon Musk)覺得聊天機器人ChatGPT過於政治正確，表示將創造一個「探索真相的AI 」、試圖理解宇宙本質，同年稍晚他就創立了xAI人工智慧公司，並發布了一款名為Grok 的聊天機器人。但過去兩周，Grok犯了一系列怪異的錯誤，淪為自由派人士反諷馬斯克的笑柄，恐難獲主流認可。

華盛頓郵報報導，用戶回報Grok在回答問題時，會突然偏題談論起南非的「白人種族滅絕」，這正是川普總統上月21日會見南非總統時唐突指控的內容。xAI迅速刪除Grok的回應，稱此為某員工未經授權擅自修改代碼。此後，用戶報告稱Grok對納粹大屠殺持懷疑態度，這表明其「探索真相」的搜索工具仍存在誤差。

據分析公司Sensor Tower和Similarweb的數據，Grok在應用下載量和網路流量方面已經可與谷歌的Gemini、微軟的Copilot相抗衡，雖然三者都遠遠落後於OpenAI的ChatGPT。不過Grok最新模型的性能測試贏過競爭對手，且Grok能夠存取X平台的資訊，讓它在時事方面具有獨特優勢。

ChatGPT及同類產品最令人詬病的是，它們根據龐大、混亂且往往偏差的資料來訓練，推斷出最合理答案，而非理解現實的本質，因此會捏造名稱或事實，基本算術能力更是笨拙。馬斯克標榜Grok將摒棄政治正確、追求事實，目前卻在這兩方面都舉步維艱。

Grok推出不到一個月，馬斯克就收到了保守派人士抱怨該AI程式過於「覺醒」或者偏向社會自由主義，馬斯克稱這是最初的訓練數據所導致的缺陷，保證會越來越好。

華盛頓郵報今年稍早測試發現，Grok依然未遵從一些馬斯克的觀點，像是民主黨選舉舞弊、多元化計畫導致空難等等；Grok樂於駁斥這些保守派觀點，因此自由派人士興高采烈地用它來回敬馬斯克貼在X平台上的文章。

馬斯克也承諾Grok會比其他聊天機器人更刺激、更自由、更敢談敏感話題。然而後果卻是Grok被厭女人士要求生成女性裸照，或被極端分子用於製作納粹宣傳；xAI似乎因其中一些誤用案例曝光而予以設限。