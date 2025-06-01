我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海迪士尼打架 情侶與1家3口因拍照起爭執

好市多6.99熱門菜品回歸 但形式改變 值得買嗎？

馬斯克標榜聊天機器人Grok「探求真相」卻淪為笑柄

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克旗下公司開發的Grok聊天機器人，標榜「探索真相」，拒絕政治正確，卻犯了一系列詭異錯誤，淪為自由派人士反諷馬斯克的笑柄。(路透)
馬斯克旗下公司開發的Grok聊天機器人，標榜「探索真相」，拒絕政治正確，卻犯了一系列詭異錯誤，淪為自由派人士反諷馬斯克的笑柄。(路透)

兩年前，馬斯克(Elon Musk)覺得聊天機器人ChatGPT過於政治正確，表示將創造一個「探索真相的AI」、試圖理解宇宙本質，同年稍晚他就創立了xAI人工智慧公司，並發布了一款名為Grok的聊天機器人。但過去兩周，Grok犯了一系列怪異的錯誤，淪為自由派人士反諷馬斯克的笑柄，恐難獲主流認可。

華盛頓郵報報導，用戶回報Grok在回答問題時，會突然偏題談論起南非的「白人種族滅絕」，這正是川普總統上月21日會見南非總統時唐突指控的內容。xAI迅速刪除Grok的回應，稱此為某員工未經授權擅自修改代碼。此後，用戶報告稱Grok對納粹大屠殺持懷疑態度，這表明其「探索真相」的搜索工具仍存在誤差。

據分析公司Sensor Tower和Similarweb的數據，Grok在應用下載量和網路流量方面已經可與谷歌的Gemini、微軟的Copilot相抗衡，雖然三者都遠遠落後於OpenAI的ChatGPT。不過Grok最新模型的性能測試贏過競爭對手，且Grok能夠存取X平台的資訊，讓它在時事方面具有獨特優勢。

ChatGPT及同類產品最令人詬病的是，它們根據龐大、混亂且往往偏差的資料來訓練，推斷出最合理答案，而非理解現實的本質，因此會捏造名稱或事實，基本算術能力更是笨拙。馬斯克標榜Grok將摒棄政治正確、追求事實，目前卻在這兩方面都舉步維艱。

Grok推出不到一個月，馬斯克就收到了保守派人士抱怨該AI程式過於「覺醒」或者偏向社會自由主義，馬斯克稱這是最初的訓練數據所導致的缺陷，保證會越來越好。

華盛頓郵報今年稍早測試發現，Grok依然未遵從一些馬斯克的觀點，像是民主黨選舉舞弊、多元化計畫導致空難等等；Grok樂於駁斥這些保守派觀點，因此自由派人士興高采烈地用它來回敬馬斯克貼在X平台上的文章。

馬斯克也承諾Grok會比其他聊天機器人更刺激、更自由、更敢談敏感話題。然而後果卻是Grok被厭女人士要求生成女性裸照，或被極端分子用於製作納粹宣傳；xAI似乎因其中一些誤用案例曝光而予以設限。

Grok 馬斯克 AI

上一則

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

延伸閱讀

拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同

拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同
布克疑行納粹禮 右派轟雙標：馬斯克被罵 為何他沒事

布克疑行納粹禮 右派轟雙標：馬斯克被罵 為何他沒事
馬斯克被爆與日本歌手生子 前女友：他願捐精給任何人

馬斯克被爆與日本歌手生子 前女友：他願捐精給任何人
從哈佛事件 看主流媒體的表現

從哈佛事件 看主流媒體的表現

熱門新聞

網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。綠茶示意圖。（取材自pexels.com@Anna Pyshniu）

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

2025-05-29 20:35
但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。（圖／123RF）

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

2025-05-31 03:00
肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》自播出以來話題不斷。（圖取自劇照）

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

2025-05-28 20:35
四生肖未來十年財運很好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Elevate Digital）

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

2025-05-30 22:50
中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

2025-05-26 20:35

超人氣

更多 >
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元