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iPhone 16系列包辦Q1熱銷手機前3名 最熱賣的不是高階機

編譯簡國帆／即時報導
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蘋果iPhone 16系列上季再度包辦全球智慧手機暢銷榜前三名。(路透)
蘋果iPhone 16系列上季再度包辦全球智慧手機暢銷榜前三名。(路透)

最新統計顯示，蘋果iPhone 16系列上季再度包辦全球智慧手機暢銷榜前三名，但最熱賣的不是高階機種，而是平價款的iPhone 16，這也是兩年來首見平價款iPhone稱霸全球智慧手機銷售榜，而且iPhone 15仍是第四熱賣。

Counterpoint研究公司日前公布「全球手機機型銷售追蹤」（Global Handset Model Sales Tracker）報告，指出今年第1季最熱銷的五款智慧手機依序包括iPhone 16、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 15以及三星電子的平價機種Galaxy A16 5G。

相較下，去年第1季最熱銷的五款智慧手機依序為iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 14以及三星電子去年的高階旗艦機Galaxy S24 Ultra。

報告也指出，蘋果平價機種iPhone 16e強勢上市，在第一個有全月銷售數據的3月銷量排名第六，儘管價格比上一代平價機種iPhone SE 2022更貴，但上市後第一個全年銷量將超越iPhone SE 2022。

EMARKETER科技分析師伯恩認為，這無疑是蘋果的「及時雨好消息」，顯示在經濟逆風與不確定性居高不下之際，蘋果旗艦系列產品的強度。

不過，晨星分析師柯文認為這不能算是蘋果的勝利，因為iPhone一直都是最暢銷的智慧手機，但上季基本款的排名超越高階款，顯示兩者的落差縮小，結合iPhone 16e的亮眼表現，「整體而言，我們是看到平價款、基本款及高階款的價值差異在今年縮小」。

三星電子今年的高階旗艦機種Galaxy S25 Ultra上季全球銷售排名第七，比去年同期的Galaxy S24 Ultra退步，主因是Galaxy S25 Ultra上季的銷售時間較短，但銷量穩定。

iPhone iPhone 16 三星

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