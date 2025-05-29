LINE「表情回應」新功能解鎖表情貼限制 按怒也行

LINE貼圖超人氣明星聯手上陣，手刀收藏展現時髦回應。(LINE提供)

不再怕現有表情符號沒辦法展現心情了，LINE 宣布「表情回應」功能全面開放，升級原本「聊天室表情符號」，手邊現有的「表情貼」全都可以拿來使用，擴大支援所有表情貼圖，包括免費預設款、用戶購買的付費表情貼，以及「LINE貼圖超值方案」進階用戶可使用的各式貼圖，讓用戶能以更多元的方式回應訊息，也讓溝通更豐富有趣。

趕快將LINE更新至v.15.5.0（含）以上版本，無論使用iOS 或Android 系統，在聊天室中長按任一則訊息、圖片或影片，點選最右側的微笑圖示，即可挑選任一表情貼圖作為回應。支援1對1、多人及群組聊天室，未來亦將開放支援電腦版。被回應者不會收到通知，降低干擾，用戶也可點選表情回應，查看所有回應表情。

LINE指出，台灣用戶在訊息表情的使用率為全球最高，先前就常有網友敲碗希望推出「怒」、「翻白眼」等情緒反應可以選擇。此次功能升級，除了讓既有的表情貼用途更廣，更進一步創造出親朋好友間的全新互動體驗。

隨著功能更新，多位人氣貼圖明星同步推出全新系列表情貼，包括「PP mini小小企鵝」、「好想兔」、「貓貓蟲咖波」、「DINOTAENG」、「反應過激的貓」、「變種吉娃娃」、「大頭兒」與「只是一顆麻糬」等角色，搭配豐富表情與生動情境設計，讓群聊互動更具層次與樂趣。

LINE聊天室全新功能「表情回應」驚喜上線。(LINE提供)

「表情回應」為用戶帶來溝通新樂趣，可以充分表達、展現自我。(LINE提供)