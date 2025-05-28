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下載App先報幾歲？德州立法要求蘋果、Google驗證年齡

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下載App先報幾歲？德州立法要求蘋果、Google驗證年齡

編譯盧思綸／即時報導
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德州27日通過立法，要求蘋果和谷歌驗證應App商店用戶年齡，目的加強家長把關未成年人接觸的網路內容。（路透）
德州27日通過立法，要求蘋果和谷歌驗證應App商店用戶年齡，目的加強家長把關未成年人接觸的網路內容。（路透）

德州27日通過一項法案，要求手機作業系統業者蘋果（Apple）和谷歌（Google）驗證應用程式商店用戶的年齡，目的加強家長把關未成年人使用手機接觸的網路內容。不過此舉引發科技巨頭間互踢皮球，對於驗證責任歸屬有所分歧，而新法料將對蘋果和谷歌帶來新負擔。

德州州長辦公室新聞秘書馬哈勒里斯（Andrew Mahaleris）表示，州長艾波特（Greg Abbott）視兒童安全與網路隱私為優先事項因而簽署這項法案。他補充：「德州將賦予家長更多權力，掌控孩子能接觸到的線上內容。」

德州是美國目前考慮類似兒童手機安全法案的20個州中最大的一州。猶他州已在3月率先簽署相關法案，加州與伊利諾州也正研議類似規定。

紐時報導指出，由於這項議題在美國聯邦層級遲遲難以推動，各州已開始接手處理。不過，國會議員5月重新提出「兒童網路安全法案」（Kids Online Safety Act），要求社群媒體公司抑制宣傳自殺、飲食失調與霸凌等有害內容，並提供家長更大的安全控管權限；該法案目前已經獲得跨黨派廣泛支持。

州政府的年齡驗證新規已造成作業系統和社群巨頭間對責任歸屬的爭端。蘋果主張蒐集用戶年齡資訊會侵犯隱私，應該由個別App自行審核。但Meta、Snap和X等社群公司則主張，蘋果和谷歌作為手機作業系統的管理者，應該提供一站式年齡驗證機制，供家長把關兒童使用內容。

本次德州立法通過後，Meta、X 及 Snap均表示支持，稱其為「重要一步」，並呼籲國會通過類似立法。

蘋果發言人阿傑米安（Peter Ajemian）表示，公司擔憂德州新法「將威脅所有用戶的隱私」，因為它要求應用商店蒐集並保存所有德州用戶的敏感個資，即使只是下載天氣預報或運動比分這類簡單的 App。

谷歌發言人則表示，公司正在評估後續措施。在法案簽署前，谷歌政策團隊曾告訴CBS德州奧斯汀分台，這項法案是「我們見過最極端的年齡驗證機制之一」。

德州 谷歌 App

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