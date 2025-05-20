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Google在I/O年度開發者大會推出什麼 四要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
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Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）在Google I/O 大會推介 AI Mode。(美聯社)
Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）在Google I/O 大會推介 AI Mode。(美聯社)

Google周二在I/O年度開發者大會上宣布在搜尋服務推出AI模式，號稱「最強大的AI搜尋」，具備進階推理和多模態功能。當天發表產品和服務整理如下：

搜尋添加AI選項

Google表示，AI模式今年即開始測試，並能夠「透過後續問題深入挖掘」，並提供網頁結果的連結。Google表示，這項新功能未來幾周將在搜尋引擎和Google應用程式的搜尋欄中添加一個單獨的頁籤。

這項新功能距離Google去年在搜尋中推出AI摘要（AI Overview）已經過了一年。Google周二在網誌表示，AI概覽是「過去十年來搜尋推出最成功的功能」。這個功能吸引了更多人使用搜尋，包括用於「複雜、長篇和多模態的問題」。

Google表示，新的AI模式功能使用了查詢擴展（query fan-out）技術，將用戶的問題拆解成子題，並同時展開多項查詢。

Google說：「這讓 Google 搜尋能夠更深入地探索網頁、發掘更多網路資訊，並找到與問題高度相關的優質內容。」

VIP等級AI訂閱服務

Google也宣布推出一項新的AI訂閱服務，提供專屬最「先進」的AI產品，每月訂閱費用為249.99美元。

名為「Google AI Ultra」的新方案包括最高使用上限，且可對最新AI模型和高級功能，計畫還可優先試用實驗性產品，以及YouTube Premium訂閱，並提供30TB的儲存空間。

生成影音的Veo3

Google也發表Veo 3，這是一款能生成影片並整合音訊的人工智慧工具，與OpenAI的Sora影片生成器互別苗頭，但最大區別是能將音訊融合到生成的影片中。Google表示，Veo 3能夠整合包含角色對話及動物聲音的音訊。

這款影音AI工具周二起對Ultra訂閱制的用戶開放，Veo 3也將提供給使用Google Vertex AI企業平台的用戶。

AI眼鏡

此外，Google和眼鏡行Warby Parker和奢侈時尚品牌Kering合作開發AI眼鏡。

Google I/O大會上供人體驗Android XR眼鏡上展示的Gemini。...
Google I/O大會上供人體驗Android XR眼鏡上展示的Gemini。(美聯社)

根據和Warby Parker的協議，Google承諾投入最多7,500萬美元，用於該眼鏡公司產品開發及商業化成本，同時以了7,500萬美元入股該公司。Warby Parker周二股價大漲16%，收在20.34美元。

他們計劃合作推出一系列產品，首款智能眼鏡預計將於2025年後上市。Warby Parker表示，系列眼鏡將結合多模態AI，能同時處理多種數據類型，如文字、聲音、影像和圖片，並提供有度數鏡片及無度數鏡片。

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