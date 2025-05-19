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微軟開始提供馬斯克的xAI模型給雲端客戶 與OpenAI關係降溫？

編譯葉亭均／綜合外電
微軟（Microsoft）開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。(路透)
微軟（Microsoft）開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。(路透)

微軟開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。外媒解讀，這可能是微軟與ChatGPT開發商OpenAI關係有所降溫的最新跡象。

微軟周一表示，使用該公司Azure AI Foundry平台的開發人員，將能夠在與購買OpenAI同等級產品相同條件下，購買xAI最新Grok模型。

此舉代表用戶無論選擇使用OpenAI或xAI的模型，在優先使用雲端算力等方面都能獲得「平等服務」。

英國金融時報報導分析，微軟是OpenAI最大的支持者，但近來日益尋求劃清界線。此時也正值馬斯克與OpenAI執行長奧特曼針對OpenAI推動轉型為營利事業的計畫陷入法律糾紛。

微軟Azure AI平台企業副總裁包伊德（Eric Boyd）表示：「我們試圖簡化客戶的購買體驗以及使用體驗，讓它更像我們針對OpenAI模型所提供的」。

微軟從2019年以來已向OpenAI投資超過130億美元，但兩家公司之間關係日益緊張，因為OpenAI向微軟要求更多運算資源，但同時間也與微軟在企業AI產品上展開競爭。

微軟以同等於OpenAI產品的商業條件提供xAI模型服務，將引發科技業界關注，尤其考量到馬斯克與奧特曼之間的敵意關係。

包伊德說：「我們對客戶使用哪一款模型並無強烈立場。我們希望他們選擇Azur。如果他們使用Azure並找到他們所需的工具，我們相當樂見那樣的結果。」他補充說，「我們與OpenAI仍有良好的合作關係……和你們的解讀是不同的」。

微軟周一還表示，將開始對AI模型進行排名，讓客戶可選擇「表現最佳」的模型來執行特定任務。微軟目前已為開發人員提供來自各公司、超過1,900款的AI模型，其中包括由中國DeepSeek、Meta以及法國新創公司Mistral開發的開源模型。

另外，微軟將在本周於西雅圖舉行的Build開發者大會上宣布，將採用由亞馬遜支持的新創公司Anthropic的模型脈絡協定（MCP）。MPC也正被Google和 OpenAI採用，這項協議將所謂AI「代理人」之間的溝通方式進行標準化，並迅速成為業界標準。

AI 微軟 OpenAI 馬斯克

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