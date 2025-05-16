微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

納德拉認為OpenAI領先無人能望其項背。（美聯社）

微軟 執行長納德拉表示，中國AI 新創業者DeepSeek 推出的R1模型，是他首見足以匹敵OpenAI的AI模型。

納德拉接受彭博商業周刊訪問時說：「OpenAI一直領先太多，幾乎沒人能接近。而DeepSeek，特別是R1，是我看到第一個能得分的模型。」

今年1月，DeepSeek推出的免費聊天機器人App衝上美國蘋果App Store排行榜冠軍，令投資人不安。該公司AI效能強、價格卻相對便宜的模型，引發AI概念股賣壓，市場憂心可能壓抑輝達（NVIDIA）等AI硬體需求。

微軟1月起即在旗下雲端平台Azure AI Foundry上提供DeepSeek的R1模型，該平台也整合OpenAI、Meta和Mistral等公司的AI模型。

透過微軟平台使用R1模型，就不必擔心資料會傳送到DeepSeek位於中國的伺服器。

負責AI平台產品的微軟副總裁莎瑪（Asha Sharma）今年1月在部落格中指出，R1上線前已經過「嚴格的攻擊測試（red teaming）和安全評估」。