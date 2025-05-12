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蘋果考慮調漲新iPhone售價 澄清非因對中關稅

中央社紐約12日綜合外電報導
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蘋果公司正考慮調漲秋季發表的iPhone系列售價。圖為消費者在加州庫比蒂諾(Cupertino)蘋果店內觀看展示的iphone 16 Pro Max手機。歐新社
蘋果公司正考慮調漲秋季發表的iPhone系列售價。圖為消費者在加州庫比蒂諾(Cupertino)蘋果店內觀看展示的iphone 16 Pro Max手機。歐新社

華爾街日報」今天引述消息人士說法報導，蘋果公司正考慮調漲秋季發表的iPhone系列售價。儘管iPhone大多在中國組裝，但蘋果不願將漲價之舉歸咎於美國對中國產品徵收的關稅

美中雙方今天表示，雙方同意在5月14日前暫時調降原本相互祭出的高關稅，其中美國將把對中國商品的關稅稅率從145%暫時調降至30%。蘋果（Apple Inc.）盤前股價應聲上漲7%，該公司未回覆路透社的置評請求。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，蘋果計劃透過新功能和超薄機身等設計變革，來證明漲價的合理性。

漲價可能有助蘋果緩解關稅所導致的成本上升。關稅對全球供應鏈構成阻礙，並迫使蘋果將更多生產流程轉移到印度。

數月以來，分析師一直猜測蘋果即將提高產品價格，但他們警告，此舉可能導致蘋果的市占率下滑，尤其是三星（Samsung）等競爭對手競相試圖利用蘋果遲遲未推出的人工智慧（AI）功能來吸引消費者。

蘋果5月初曾預估，如果關稅稅率不變，截至6月季度，其成本將因關稅影響增加約9億美元。

關稅 華爾街 iPhone

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