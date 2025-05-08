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蘋果密研新一代晶片 智慧眼鏡專用處理器明年底量產 台積電助攻

編譯季晶晶／即時報導
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蘋果公司智慧眼鏡專用晶片的研發傳出取得進展，計劃明年底量產，以挑戰Meta的Ray-Ban眼鏡（圖）。路透
蘋果公司智慧眼鏡專用晶片的研發傳出取得進展，計劃明年底量產，以挑戰Meta的Ray-Ban眼鏡（圖）。路透

蘋果公司（Apple）的晶片設計團隊正在研發新款處理器，將成為包括首款智慧眼鏡、功能更強大的Mac和人工智慧（AI）伺服器等等未來設備的大腦。

知情人士透露，該公司智慧眼鏡晶片的研發取得了進展，這表明蘋果正加緊努力以挑戰Meta Platforms的Ray-Ban眼鏡。

近年來，該團隊已成為蘋果產品開發引擎的關鍵組成部分，特別是2020年起以自研Mac晶片取代英特爾處理器之後。根據要求匿名的知情人士，該團隊還在開發將用於未來Mac設備以及支援Apple Intelligence平台的AI伺服器晶片。

蘋果公司代表拒絕發表評論。

這款眼鏡處理器基於Apple Watch所用晶片，能耗低於iPhone、iPad和Mac等產品的組件。

該公司計畫明年底或2027年開始量產這款處理器，這意味如果一切順利，眼鏡產品可能將在接下來兩年左右面世。跟蘋果的其他主要晶片一樣，台積電將負責生產。

與此同時，AI伺服器晶片將是蘋果首款專門為此打造的處理器，用於遠程處理Apple Intelligence請求並回傳訊息給用戶設備。目前這項任務由包括M2 Ultra在內的高端Mac晶片承擔。The Information報導稱，這個AI伺服器項目將使用與博通共同開發的組件。該項目代號為Baltra，計畫2027年完成。

AI Apple 智慧眼鏡

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