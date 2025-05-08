傳蘋果擬將AI導入Safari 恐撼動Google主導地位

蘋果公司計畫增加由人工智慧驅動的搜尋選項到旗下瀏覽器Safari。（路透）

蘋果公司（Apple）計畫增加由人工智慧（AI ）驅動的搜尋選項到旗下瀏覽器Safari，此舉對谷歌 （Google ）是一大打擊，因谷歌利潤豐厚的廣告業務高度仰賴iPhone用戶使用其搜尋引擎。

路透報導，這項消息使Google母公司Alphabet收盤重挫超過7%，市值蒸發約1500億美元。

蘋果服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）今天在一場關於Google在網路搜索領域占主導地位的反壟斷案件中作證。一名熟悉相關事務的消息人士援引克佑說法告訴路透社，蘋果「正在積極考慮重塑Safari」。

這名消息人士指出，克佑稱由於愈來愈多用戶轉而使用AI，上個月Safari的搜尋量首次下滑。蘋果的股價收盤下跌1.1%。

Google發布聲明表示，公司持續看到Google搜尋整體查詢次數有所成長，其中包含「來自蘋果設備與平台的總搜尋量」。

Google也在聲明中寫道，「人們發現Google的搜尋引擎對他們的查詢需求更有幫助，而他們正在以新方式和新目的使用搜尋引擎」。

Google指出，語音和視覺搜尋功能是帶動搜尋量成長的因素之一。不過目前尚不清楚克佑是否使用相同的比較基準。

儘管如此，蘋果高階主管的評論顯示，搜尋領域很可能正在出現重大變革，而這會威脅到Google在搜尋領域的主導地位。Google一直是行銷人員的首選廣告平台，但現在成為美國反壟斷監管機構的目標，後者已對Google提起兩宗重大訴訟。