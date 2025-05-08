告別Windows 華為首款鴻蒙電腦搭載HarmonyOS 5亮相

華為首款「鴻蒙電腦」8日在鴻蒙電腦技術與生態溝通會上正式亮相，搭載華為自研作業系統HarmonyOS 5。（取材自IT之家）

華為 首款「鴻蒙電腦」8日在鴻蒙電腦技術與生態溝通會上正式亮相，搭載華為自研作業系統HarmonyOS 5，在微軟 Windows作業系統對華為的供貨許可將到期之際，意味中國國產操作系統在個人電腦（PC）領域邁出關鍵一步。

IT之家報導，華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東介紹，鴻蒙電腦歷經五年布局，投入超過1萬名研發人員，聯合20多家研究所，目前已經累計超過2,700項核心專利。

據官方介紹，鴻蒙電腦從內核開始重構操作系統，包括鴻蒙體驗、鴻蒙生態、鴻蒙底座三大方面。鴻蒙內核是更匹配全場景體驗的高性能內核，支持資源精準供給、內存混合動態大頁、精細化低功耗。

另外，鴻蒙電腦支持多模態輸入融合，可實現電腦鍵鼠交互、手機與平板直覺觸控、視覺交互、語音交互；鴻蒙電腦搭載HarmonyOS，基於分布式軟總線，支持鍵鼠共享、跨設備協同、應用接續、華為分享。

目前鴻蒙電腦應用已覆蓋多個垂域，滿足基本辦公及核心場景，通用辦公領域有QQ、WPS、釘釘等；影音娛樂領域有騰訊視頻、QQ 音樂、央視頻、酷狗音樂等；遊戲領域有「三國殺」和「蒼翼：混沌效應」等。

先前市場消息傳出，微軟Windows作業系統對華為的供貨許可將到期，之後華為PC只能採用中國全國產化方案，即推出採用國產晶片、國產作業系統的PC產品。去年9月華為終端BG董事長余承東曾表示，華為Windows PC將停止供貨，以後只有用華為的鴻蒙PC了。