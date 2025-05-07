我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又來了 預告發布「空前重大消息」 紐時批慣用伎倆

南加華商驚魂 一通電話揭露謀殺、性侵重案

蘋果AI傳將隨iOS 18.6在中國上線 阿里、百度技術支持

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
跳票多次的中國國行版蘋果AI又傳來新消息。據知名科技記者古爾曼透露，蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在中國啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持，但分工不盡相同。（路透）
跳票多次的中國國行版蘋果AI又傳來新消息。據知名科技記者古爾曼透露，蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在中國啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持，但分工不盡相同。（路透）

跳票多次的中國「國行版」蘋果手機AI又傳來新消息。據知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在中國啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持，但分工不盡相同。

「國行版」指的是在中國銷售的特定產品或服務的版本。在中國，由於法律法規、市場環境、消費者需求等因素的影響，一些國際品牌的產品或服務會推出專門針對中國市場的版本。

國行版AI於蘋果而言意義重大，IDC數據顯示，2025年第1季，中國智慧手機市場AI功能滲透率已達82%，與之相對的是iPhone在中國出貨量及市占處於下滑態勢，營收連續7個季度負增長。若國行版AI表現不佳，將進一步影響產品銷量。

科創板日報報導，今年2月，阿里巴巴集團董事長蔡崇信，曾確認蘋果和阿里巴巴將合作為中國iPhone用戶開發AI功能，稍後又傳言蘋果同時與百度共同開發國行版AI技術。

具體而言，百度的「文心一言」大模型將作為國行版蘋果AI的核心雲端智慧引擎；阿里負責提供審查機制，以對AI生成內容進行本地合規審核。

百度一直在開發一種能處理圖片和文本的人工智慧搜索功能，並對中文版Siri語音助手進行升級。這些功能將成為Apple Intelligence功能套件的一部分。

值得一提的是，日前百度發布文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，X1 Turbo是深度推理模型，官方測試結果顯示整體效果領先DeepSeek R1、V3最新版，價格為DeepSeek R1調用價格的25%。

關於國行版蘋果AI的上線時間，蘋果計畫於本月下旬啟動iOS 18.6的測試（目前最新版本為iOS 18.4.1），該版本預計於今年蘋果全球開發者大會（WWDC）之後推出。古爾曼指出，預定於6月9日開幕的蘋果WWDC大會將會有三大主題，除了iPhone與iPad作業系統的升級外，便是全新的Apple Intelligence功能。

不過另一方面，自2024年10月蘋果AI上線以來，國行版確已多次跳票。在2024財年第3財季財報電話會上，蘋果CEO庫克（Tim Cook）坦言，蘋果仍需更多時間研發具備AI功能的Siri。庫克表示，公司正積極與中國和歐洲的監管機構溝通，力求推動蘋果AI在更多市場落地。

事實上，除了百度和阿里，蘋果曾與包括騰訊、字節跳動、智譜在內的多家模型廠商均有過溝通。甚至還與DeepSeek進行過洽談，儘管雙方最終沒有達成合作，但未來蘋果應會相容更多中國國產大模型進入到iPhone。

AI 百度 iPhone

上一則

「世上最美女孩」長大了外貌大不同 模特兒走秀外還創業

下一則

梵蒂岡選新教宗之際 台灣曾出現首位非白人、亞裔樞機主教

延伸閱讀

蘋果、通用發新債 成本變高

蘋果、通用發新債 成本變高
重磅 傳蘋果今秋發表極輕薄iPhone 明年錯開平價、高階款發表時程

重磅 傳蘋果今秋發表極輕薄iPhone 明年錯開平價、高階款發表時程
不再怕被收佣金了 蘋果App Store修改指引允許外部支付

不再怕被收佣金了 蘋果App Store修改指引允許外部支付
紐約市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚

紐約市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚

熱門新聞

三生肖男脾氣最好，婚姻順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

2025-05-03 00:00
林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(沈昌賢提供)

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

2025-05-02 22:35
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（取材自unsplash.com@Andrea Tummons）

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

2025-04-29 21:35
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

2025-04-28 19:35
圖為內耗，心情不好示意圖。圖／AI生成

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

2025-04-29 14:00

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金