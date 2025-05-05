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視訊通話軟體Skype吹熄燈號 網友不捨：安息吧

編譯俞仲慈／即時報導
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Skype問世21年後，5月5日起正式走入歷史。 (路透)
Skype問世21年後，5月5日起正式走入歷史。 (路透)

曾經廣為全球用戶熱愛的視訊通話軟體Skype問世21年後，於5月5日起正式走入歷史。 

根據國會山莊報(The Hill)報導，微軟(Microsoft)協作應用程式與平台總裁泰普(Jeff Teper)公布聲明強調：「Skype是塑造現代通訊並支撐無數具有時代意義的不可或缺工具，我們很榮幸能夠成為寫下這段歷史的一部分。」

5月5日當天，網友在社群平台X依依不捨表示：「Skype安息吧！你為我們提供無比優異的服務。」還有網友則以活潑流暢的音樂與Skype告別：「最後再來聽一遍這個指標性鈴聲。」

2003年創立的Skype總部設於盧森堡(Luxembourg)，利用點對點通話技術支援語音通訊，讓身處全球不同角落的用戶免費使用高音質語音通話，因此風行全球擁有3億用戶，每天撥打20億分鐘線上視訊電話。

2011年微軟以85億元收購Skype，創下當時史上最大金額的單筆收購，可惜隨著智慧型手機普及，Skype逐漸被淘汰，用戶人數驟減至3600萬人。

2016年微軟推出Teams以來即有關閉Skype的跡象，雖然2015年推出Skype for Business產品，但Teams象徵微軟在雲端通訊領域的新方向，泰普也坦承微軟決定關閉Skype是為了「簡化消費者免費通訊產品，以便更能符合客戶需求」。

在Skype停用後用戶無法再登入，但可以使用相同帳號在任何支援裝置登入Microsoft Teams Free，將帳號及聊天紀錄遷移至微軟Teams平台，或者也可以使用Skype內建的匯出工具下載聊天紀錄，方便用戶繼續使用免費通話傳訊以及會議與社群等多項功能。

至於不想轉至Teams的Skype用戶也可以選擇匯出資料，不過若用戶不採取任何行動登入Teams，微軟將暫存資料至今年年底，並自2026年1月起刪除所有資料。

微軟 Microsoft

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